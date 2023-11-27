Сотні тисяч тонн кавових зерен і какао-бобів, що зберігаються на складах Євросоюзу, можуть бути знищені відповідно до ухваленого в червні закону про заборону імпорту товарів, вироблених внаслідок вирубки лісу та використання дитячої праці. Про це повідомила газета Financial Times.

​Йдеться про закон ЄС щодо боротьби зі знищенням лісів. Він, зокрема, забороняє продавати в ЄС каву, какао-боби та природний каучук, які були виготовлені на площах, отриманих внаслідок самовільної чи незаконної вирубки лісів, переважно у країнах Африки, Азії та Латинської Америки.

Виконавчий директор Міжнародного торгового центру (МТЦ) Памела Коук-Хемілтон заявила:

Виробникам необхідно реалізувати ці запаси кави і какао протягом перехідного періоду (до грудня 2024 року), інакше їм доведеться продавати їх за межами Євросоюзу або знищити.

На складах у Європі знаходиться майже 200 тис. тонн какао та 150 тис. тонн кави. Однак, за свідченням FT, чітких вказівок Брюсселя та урядів країн-членів ЄС щодо них досі немає, а це необхідно для запобігання знищенню запасів.

На Міжконтинентальній біржі, одному з основних майданчиків торгівлі ф'ючерсами на каву та какао, висловили побоювання, що плутанина у визначенні товарів, що зберігаються, "негативно вплине на торгівлю продукцією та відповідальне та ефективне управління ризиками".

На думку експертів, це може спричинити збої, що зачіпають "весь ланцюжок поставок від фермера до споживача".

За даними видання, майже 70% какао надходить із Кот-д'Івуару та Гани. Найбільшими виробниками кави є Бразилія, В'єтнам, Колумбія та Індонезія.

Нагадаємо, з березня 2022 року до липня 2023-го країни Євросоюзу імпортували сировину з росії на 13,7 млрд євро.