У Windows 11 можна буде працювати з ChatGPT через командний рядок [ Редагувати ]
Американська корпорація Microsoft додала можливість роботи з чат-ботом ChatGPT через командний рядок Windows 11. Версія операційної системи з оновленим функціоналом вже доступна користувачам у ранній збірці Canary.
Для роботи необхідно завантажити дистрибутив з GitHub і встановити його на Windows 11. Також для роботи знадобться підключення до сервісу Azure OpenAI. Отримати доступ до сервісу можна на запрошення.
Чат-бот зможе пояснювати помилки, а також пропонувати альтернативні команди, якщо вихідні не розпізнаються. Через чат користувачі зможуть вибрати пропозиції від ChatGPT і скопіювати команду в рядок введення, а також переглянути команду перед виконанням.
Раніше фінансовий директор Intel Девід Зінснер заявив, що Microsoft збирається випустити Windows 12 у 2024 році. Також у компанії оновили Teams та веб-версію магазину застосунків.
На початку лютого корпорація Microsoft, яка в 2019 році вклала в $1 млрд в компанію OpenAI, оголосила про використання технології ChatGPT у новій версії свого пошуковика Bing.
Багато ІТ-компаній - Meta, Google і Baidu вже випустили свої проекти на базі ШІ для бізнесу та широкої публіки.
Нагадаємо, 18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.
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