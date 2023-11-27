Американська корпорація Microsoft додала можливість роботи з чат-ботом ChatGPT через командний рядок Windows 11. Версія операційної системи з оновленим функціоналом вже доступна користувачам у ранній збірці Canary.

Для роботи необхідно завантажити дистрибутив з GitHub і встановити його на Windows 11. Також для роботи знадобться підключення до сервісу Azure OpenAI. Отримати доступ до сервісу можна на запрошення.

Чат-бот зможе пояснювати помилки, а також пропонувати альтернативні команди, якщо вихідні не розпізнаються. Через чат користувачі зможуть вибрати пропозиції від ChatGPT і скопіювати команду в рядок введення, а також переглянути команду перед виконанням.

Раніше фінансовий директор Intel Девід Зінснер заявив, що Microsoft збирається випустити Windows 12 у 2024 році. Також у компанії оновили Teams та веб-версію магазину застосунків.

На початку лютого корпорація Microsoft, яка в 2019 році вклала в $1 млрд в компанію OpenAI, оголосила про використання технології ChatGPT у новій версії свого пошуковика Bing.

Багато ІТ-компаній - Meta, Google і Baidu вже випустили свої проекти на базі ШІ для бізнесу та широкої публіки.

Нагадаємо, 18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.