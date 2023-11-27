Російська армія за останні півтора місяці зазнала одні з найвищих втрат з початку повномасштабного вторгненя у лютому 2022 року. Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Міноборони Великої Британії.

Автори огляду наголошують, що не можуть підтвердити методологію підрахунку ворожих втрат Генштабов ЗСУ, але "якщо брати загальну кількість убитих і поранених, то ці значення правдоподібні".

За цими даними, російські втрати у листопаді становили в середньому 931 людину на добу, що є найвищим показником за весь час війни.

До цього, пише розвідка, "найбільш смертоносним місяцем" для росії був березень 2023 року, коли російські війська, наступаючи на Бахмут, в середньому втрачали 776 бійців на день.

За останні шість тижнів росія, ймовірно, зазнала одні з найважчих втрат за весь час війни. Ці втрати багато в чому зумовлені наступом російських військ на Авдіївку.

Скільки військових загинуло з початку російського вторгнення в Україну, невідомо. У листопаді 2023 року The Economist писав, що американці оцінюють втрати ЗСУ приблизно у 190 тис. військовослужбовців, включаючи щонайменше 70 тис. загиблих.

До цього про втрати сторін з посиланням на американських чиновників писала газета The New York Times. За її даними, росія втратила до 120 тис. військовослужбовців загиблими та ще 170-180 тис. пораненими.

Втрати України становили майже 70 тис. вбитими та від 100 до 120 тис. пораненими. При цьому секретар РНБО України Олексій Данілов стверджував, що ці оцінки не відповідають дійсності.

На початку серпня he Wall Street Journal писав, що з початку повномасштабного вторгнення від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок.

У липні російська "Медиазона" опублікувала дослідження про втрати російської армії за півтора роки війни в Україні. Згідно з підрахунками, що ґрунтуються на статистичних даних, з 24 лютого 2022 року і до кінця травня 2023 року в Україні ліквідували 47 тисяч російських загарбників.