Офіційний курс долара різко зріс [ Редагувати ]
У понеділок, 27 листопада, Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль після тижневого зниження.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 28 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2173 грн за 1 долар (+0,1686 грн).
Курс євро становитиме 339,6579 гривень за 1 євро (+0,2999 грн).
На міжбанку сьогодні курс виріс на 21 копійку до 36,27-36,29 грн/долар (купівля-продаж).
На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,60 гривень за долар.
Нагадаємо, МВФ покращив прогноз економічного зростання України на 2023 рік до 4,5%, втім, прогнозується збільшення темпів сповільнення розвитку у 2024 році через довготривалу війну.
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