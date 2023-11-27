Кулеба відвідає Брюссель: деталі відрядження [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України, Дмитро Кулеба, планує здійснити візит до Брюсселя 28 та 29 листопада. Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У перший день візиту передбачено переговори з головою дипломатії ЄС, Жозепом Боррелем, а також участь у конференції в Європейському Парламенті та відкриття VR-виставки "Living the war".
Наступного дня, 29 листопада, Кулеба візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
Дмитро Кулеба також проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.
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