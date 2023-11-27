У рф будуть застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети [ Редагувати ]
Спікер Повітряних сил Збройних сил України, Юрій Ігнат, наголосив у своєму інтерв'ю "Новинарні", що існує ймовірність збільшення застосування дронів російськими окупантами для ударів по Україні, порівняно з ракетами.
Він додав, що це може стати частиною нових тактик і стратегій противника. У зв'язку з цим, ігнорування можливого використання дронів може бути небезпечним, і важливо підготуватися до цього можливого сценарію.
На більшу інтенсивність обстрілів дронами. На мою думку, Росія зараз застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети.
Він уточнив, що мова про "Шахеди", а також FPV-дрони та "Ланцети" по лінії фронту.
Спікер ПС нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки, росіяни накопичують ракети, тому ракетні удари можуть бути, але невідомо, в якій кількості їх запускатимуть.
Нагадаємо, 8 безпілотників типу "Шахед", які були запущені окупантами на території України сьогодні вночі, 26 листопада, були збиті українськими військовими.
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