Злочинці ошукали десятки тисяч українців прямо з тюрми [ Редагувати ]
Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції успішно здійснили операцію по ліквідації злочинної організації у Вінницькій області. Зловмисники, що діяли в одній із місцевих колоній, спеціалізувались на масовому "вирубуванні" грошей з банківських карток українських громадян. Вчинена операція має на меті захист від кіберзлочинців та забезпечення безпеки особистих фінансових ресурсів громадян.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
На рахунку зловмисників майже 70% усіх шахрайських м схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.
Почувши про схему шахраїв у в’язниці Вінницької області, понад 30 ув’язнених взялись за телефони та вдавалися до шахрайства. Під виглядом співробітників служби безпеки банків, вони обдзвонювали клієнтів і намагалися витягти гроші, стверджуючи, що їхні рахунки під загрозою хакерів.
Організатором схеми виявився в’язень-криміналіст під кличкою "Гуша", який контролював дії своїх спільників. Аферисти, використовуючи онлайн-додаток, переконували громадян переказати кошти на "безпековий рахунок", фактично виводячи гроші на свої рахунки.
Під час обшуків та затримань вилучено телефони, ноутбуки, банківські картки та гроші, здобуті шахраями, і десять осіб оголошено підозру за різними статтями Кримінального кодексу України.
Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації.
Раніше ми писали про те, що в Одесі затримали фітнес-тренера одного з місцевих спортклубів, якого підозрюють в організації каналу контрабанди екстазі/MDMA з Європи.
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