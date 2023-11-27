Тимчасова пауза: прогноз погоди на 28 листопада в Україні [ Редагувати ]
Незважаючи на те, що у вівторок, 28 листопада, опади у більшості областей України зупиняться, вітер та ожеледиця все ще нагадуватимуть про минулий сніговий циклон, залишаючись досить сильним на заході.
Синоптик Наталка Діденко вказує, що лише на заході країни можливий трошки мокрий сніг.
Температурний режим вночі буде варіюватися від -4 до -10 градусів, а вдень очікується від 0 до -3 градусів, за винятком південних регіонів, де буде тепліше, аж до +4...+7 градусів, в Криму навіть до +10 градусів.
У Києві також очікується пауза в опадах, але зі слабким вітром південно-східного напрямку та температурою вночі -6...-8 градусів і вдень близько нуля.
Згідно з прогнозом на наступні дні:
- 29 листопада очікується нова серія негоди із снігом та дощем, вітром та активним циклоном з південного заходу;
- 30 листопада циклон відходить, іншими словами, опадів вже не очікується;
- 1 грудня знову приходить циклон, але із відчутним потеплінням.
Раніше ми писали про те, що в Одесі на смерть замерзли троє людей.
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