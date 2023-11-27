В Україні активно розширюється кількість мобільних груп Збройних сил, які ефективно збивають цілі супротивника під час російських повітряних атак і успішно знищують приблизно 40% "Шахедів".

Згідно з коментарем Юрія Ігната, представника Повітряних сил ЗСУ, наданому в ефірі "Радіо Свобода", ця робота мобільних груп дозволяє силам та засобам протиповітряної оборони (ППО) ефективно протистояти ворожим безпілотникам, заощаджуючи зенітне кероване озброєння для інших цілей.

Полковник Ігнат вказав, що цей підхід дозволяє українському війську мінімізувати витрати зенітного озброєння у боротьбі з дронами ворога. Мобільні групи активно взаємодіють із командуванням, отримуючи завдання щодо ураження ворожих безпілотників та виконання маршруту боротьби.

Цей підхід, як пояснив Ігнат, сприяє ефективній обороні від повітряних атак російських загарбників та забезпечує високу мобільність українських військових.

Радіус ураження "мобілки" - кілька кілометрів. Якщо ПЗРК - до 4 км, якщо це кулемет - 1-2 км ефективність.

Ігнат наголосив, що від мобільності залежить результат, тож у такій роботі мобільних груп важливі:

автотранспорт (зокрема пікапи),

зенітки та великокаліберні кулемети,

"все інше, що допомагає досягати такого результату", зокрема, тепловізійне обладнання, пристрої нічного бачення, прожектори, лазерні указки.

Також спікер зазначив, що позитивний результат досягається завдяки досвіду військових мобільних груп у поєднанні з гаджетами та озброєнням. Річ у тім, що часу на збиття ворожих дронів мало - лише "десятки секунд".

Мобільна група складається з кількох людей: це водій, оператор ПЗРК, стрілець великокаліберного кулемета.

Раніше ми писали про те, що протягом минулої доби, 26 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку ліквідували понад 500 окупантів та знищили три танки.