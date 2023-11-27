Зеленський провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії : про що говорили [ Редагувати ]
У понеділок, 27 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Голова держави зазначив, що темою перемовин були події на Близькому Сході.
Обговорили нещодавні події на Близькому Сході. Також говорили про зміцнення українсько-саудівських зв’язків та імплементацію Української #ФормулаМиру.
Раніше Зеленський заявив, що російська блокада Чорного моря призвела до однієї з найбільших загроз глобальної стабільності. Але Україна пристоїть російській блокаді.
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