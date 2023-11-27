Після отримання Україною новітніх зразків західних систем протиповітряної оборони, Збройні сили успішно впроваджують їх для поразки гіперзвукових та балістичних ракет, які використовують окупанти рф. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, системи протиповітряної оборони ЗСУ вже здійснили успішні перехоплення і збиття десятків таких типів озброєння, сприяючи ефективній обороні України від російських агресорів.

Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинжалів".Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав.

Представник ПС зазначив, що станом на вересень минулого року із ЗРК у Сил оборони не було західних зразків озброєння - лише "радянське".

Так, комплекс С-125 у невеликій кількості. Так, "Оса" в ППО Сухопутних військ. Так, "Шилка", зенітки. Не було жодних мобільних вогневих груп. Ми почали знищувати ворожі ракети та дрони переважно ракетами Бук-М1 і С -300.

На початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів Україна постійно зверталася до країн-партнерів із проханнями або "закрити" наше небо, або надати Силам оборони для цього інструменти.

У жовтні 2022 року ми отримали перші комплекси від партнерів: коли почалися (російські) обстріли (української) інфраструктури, до нас надійшли перші NASAMS. Дві батареї, в яких було лише 3 установки. Цього було дуже мало. Далі прийшла батарея IRIS-T. Це теж пішло на столичний напрямок, тому що на Київ тоді летіло все.

У цьому контексті він пояснив, що насправді найкраще прикриваються ті напрямки, куди найбільше б'є противник.

І протягом шести місяців важкого опалювального сезону левову частку ударів узяв на себе саме Київ.

Також представник ПС додав, що такі західні комплекси не передовий ставити було не можна, тому що російські загарбники могли їх знищити там своєю артилерією.

І NASAMS, і IRIS-T чудово відпрацьовують, дають 100% результат: одна ракета йде на одну ціль. Партнери це бачать – і дають нам ще кілька систем, ми направляємо їх в інші регіони... Але все одно цього мало - дуже великий видаток ракет. Плюс виснаження ППО, техніка ламається.

За словами представника Повітряних сил, для того, щоб захиститися зараз від балістичних ракет, Силам оборони потрібно мати наземні системи "з сучасними ракетами, як у Patriot, який довів, що він збиває "Кинжали" - вперше це сталося 4 травня.

Раніше ми писали про те, що протягом минулої доби, 26 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку ліквідували понад 500 окупантів та знищили три танки.