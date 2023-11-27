У зв'язку з негодою, школи та дитячі садки Одеської області від завтра, 28 листопада, розпочнуть роботу у змішаному форматі. Про це інформує голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

За його словами, освітній процес в області 27 листопада не зупинився, навіть попри важкі погодні умови.

Від завтрашнього дня організуємо навчання в області у гнучкому, змішаному форматі, передбачивши очний процес для учнів, які перебувають у навчальному закладі, та дистанційний (синхронне та асинхронне навчання) - для учнів, які через погодні умови ще залишаться вдома.

Кожна громада окремо приймає рішення щодо організації навчальних закладів, враховуючи наявність світла, тепла, зв'язку та інтернету.

Раніше ми писали про те, що в Одесі на смерть замерзли троє людей.