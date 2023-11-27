Негода в Одеській області: формат навчання у школах та дитсадках змінять [ Редагувати ]
У зв'язку з негодою, школи та дитячі садки Одеської області від завтра, 28 листопада, розпочнуть роботу у змішаному форматі. Про це інформує голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.
За його словами, освітній процес в області 27 листопада не зупинився, навіть попри важкі погодні умови.
Від завтрашнього дня організуємо навчання в області у гнучкому, змішаному форматі, передбачивши очний процес для учнів, які перебувають у навчальному закладі, та дистанційний (синхронне та асинхронне навчання) - для учнів, які через погодні умови ще залишаться вдома.
Кожна громада окремо приймає рішення щодо організації навчальних закладів, враховуючи наявність світла, тепла, зв'язку та інтернету.
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