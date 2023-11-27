У ЗСУ закликали не псувати сюрпризи для росіян [ Редагувати ]
Українців та журналістів просять утриматися від розповсюдження натяків на події на фронті передчасно, щоб не розголошувати сюрпризи росіянам.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Telegram.
Українці, медійники, лідери думок. Збройні Сили України закликають вас не псувати росіянам сюрпризи. Повірте, ми краще знаємо, як важко буває втриматися, коли хочеш повідомити цікаві новини. Але зараз не час натяків, що, мовляв, десь може трапиться щось цікаве.
При цьому в Страткомі зазначили, що чим більш несподіваними будуть для ворога сюжетні повороти, тим краще буде для всіх українців.
Тому там закликали допомагати Збройним силам України та зберігати тишу.
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