ВООЗ прокоментувала спалах дитячої пневмонії у Китаї [ Редагувати ]
В Китаї спостерігається збільшення випадків пневмонії, зокрема серед дітей. У той же час, Всесвітня організація охорони здоров’я, аналізуючи ситуацію, вказує, що це зростання респіраторних захворювань не так високе, як під час пандемії COVID-19, і за останній період не виявлено нових або незвичайних патогенів.
За інформацією Reuters, у ВООЗ стверджують, що це підвищення рівня захворюваності, ймовірно, пов'язане зі збільшенням кількості дітей, які заразилися патогенними мікроорганізмами, яких їм вдалося уникнути протягом двох років обмежень, пов'язаних із COVID-19.
Це не ознака нового збудника. Це очікувано. Це те, з чим більшість країн мали справу рік чи два тому, - додали у ВООЗ.
В Національній службі здоров'я Китаю заявили, що збільшення випадків респіраторних захворювань викликане грипом та іншими відомими патогенами, а не новим вірусом.
Останні випадки респіраторних інфекцій пояснюються наявністю звичайних вірусів, таких як грип, риновіруси, респіраторно-синцитіальний вірус (RSV), аденовірус, а також бактерії, зокрема Mycoplasma pneumoniae, яка часто викликає інфекції дихальних шляхів.
Міністерство закликало місцеву владу розгорнути більше клінік і сприяти вакцинації серед дітей та людей похилого віку, а також закликало населення використовувати маски. За інформацією ВООЗ, китайські чиновники стверджують, що різке збільшення кількості пацієнтів не призвело до перевантаження лікарень у країні.
Нагадаємо, зараз у світі домінуючим варіантом коронавірусу став субваріант Омікрона - HV.1.
по темі
Внаслідок повномасштабної війни в Україні передбачається погіршення перебігу захворювань і можливе збільшення поширення деяких інфекційних хвороб
Лікар визначив сім правил для точного вимірювання артеріального тиску в домашніх умовах
У громадян України є можливість отримувати електронний рецепт на ліки
Зараз у світі домінуючим варіантом коронавірусу став субваріант Омікрона - HV.1.
У Коростені Житомирської області впродовж останніх двох місяців зафіксовано понад 50 випадків скарлатини серед дітей дошкільного та шкільного віку в навчальних закладах