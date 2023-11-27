В Китаї спостерігається збільшення випадків пневмонії, зокрема серед дітей. У той же час, Всесвітня організація охорони здоров’я, аналізуючи ситуацію, вказує, що це зростання респіраторних захворювань не так високе, як під час пандемії COVID-19, і за останній період не виявлено нових або незвичайних патогенів.

За інформацією Reuters, у ВООЗ стверджують, що це підвищення рівня захворюваності, ймовірно, пов'язане зі збільшенням кількості дітей, які заразилися патогенними мікроорганізмами, яких їм вдалося уникнути протягом двох років обмежень, пов'язаних із COVID-19.

Це не ознака нового збудника. Це очікувано. Це те, з чим більшість країн мали справу рік чи два тому, - додали у ВООЗ.

В Національній службі здоров'я Китаю заявили, що збільшення випадків респіраторних захворювань викликане грипом та іншими відомими патогенами, а не новим вірусом.

Останні випадки респіраторних інфекцій пояснюються наявністю звичайних вірусів, таких як грип, риновіруси, респіраторно-синцитіальний вірус (RSV), аденовірус, а також бактерії, зокрема Mycoplasma pneumoniae, яка часто викликає інфекції дихальних шляхів.

Міністерство закликало місцеву владу розгорнути більше клінік і сприяти вакцинації серед дітей та людей похилого віку, а також закликало населення використовувати маски. За інформацією ВООЗ, китайські чиновники стверджують, що різке збільшення кількості пацієнтів не призвело до перевантаження лікарень у країні.

Нагадаємо, зараз у світі домінуючим варіантом коронавірусу став субваріант Омікрона - HV.1.