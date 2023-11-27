Вартість ялинок для українців цього року залишиться незмінною, становлячи приблизно 135 гривень за 1 метр. Про це повідомляє державне підприємство "Ліси України" у Facebook.

За словами представників підприємства, ялинки вирощуються на новорічних плантаціях, які розташовані в кожній області.

Цього року ціни на новорічні ялинки будуть такими ж, як і в 2022. У середньому 1 м коштує 135 грн. Ціна може відрізнятися в залежності від регіону, - сказано в повідомленні.

У лісівників є можливість придбати ялинку або сосну у горщику, а також отримати професійні поради з їх пересадки та подальшого догляду після свят.

Представники "Лісів України" наголошують, що при офіційному придбанні ялинок українці сплачують податки, які спрямовуються на формування бюджету громади та країни в цілому.

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