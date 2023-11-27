Скільки українцям коштуватиме ялинка цьогоріч: названо ціни [ Редагувати ]
Вартість ялинок для українців цього року залишиться незмінною, становлячи приблизно 135 гривень за 1 метр. Про це повідомляє державне підприємство "Ліси України" у Facebook.
За словами представників підприємства, ялинки вирощуються на новорічних плантаціях, які розташовані в кожній області.
Цього року ціни на новорічні ялинки будуть такими ж, як і в 2022. У середньому 1 м коштує 135 грн. Ціна може відрізнятися в залежності від регіону, - сказано в повідомленні.
У лісівників є можливість придбати ялинку або сосну у горщику, а також отримати професійні поради з їх пересадки та подальшого догляду після свят.
Представники "Лісів України" наголошують, що при офіційному придбанні ялинок українці сплачують податки, які спрямовуються на формування бюджету громади та країни в цілому.
Нагадаємо, синоптик українського "Гідрометцентру" Наталія Птуха розповіла, якою може бути погода на Новий рік та коли у країні чекати на значні похолодання.
по темі
У жовтні 2023 року в Україні спостерігалося подальше здешевлення овочів через великий урожай
Прогноз Rabobank наступного року передбачає деяке полегшення продовольчої інфляції, зокрема щодо цін на цукор, каву, кукурудзу та соєві боби
З 1 січня 2024 року не буде здійснюватися підвищення тарифів на електроенергію.
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила збільшення тарифу для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії
У жовтні 2023 року вартість блакитного палива склала 15 196 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ