Уряд України планує внести зміни у порядок мобілізації в країні з метою збереження боєздатності після майже двох років війни з росією.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю The Guardian.

Планується оголосити про зміни в системі мобілізації вже на цьому тижні. Україна планує залучити комерційні рекрутингові компанії з метою більш ефективного та цілеспрямованого призову і поповнення лав призовників.

Ця ініціатива також передбачає використання комерційних компаній для забезпечення того, що призовники будуть призначені на ролі, що відповідають їхнім навичкам, замість того, щоб просто висилати їх на фронт.

Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом, - сказав Данілов.

Секретар РНБО повідомив, що передбачається співпраця з двома провідними кадровими компаніями України. Спільні зусилля будуть спрямовані на виявлення осіб, які висловлюють бажання допомагати армії, але не прагнуть бути прямо на фронті.

Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди зголошуватимуться на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі, - каже він.

Важливо зазначити, що джерело в Міністерстві оборони України підтвердило укладення угод із компаніями, хоча не вказало конкретних назв цих компаній та розміру їхньої втягнутості у процес пошуку осіб. Одночасно Данілов визнає, що в Україні існують проблеми із мобілізацією, але вважає, що ці проблеми перебільшені російською пропагандою.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що президент України, Володимир Зеленський вирішив демобілізувати українських військових-строковиків, чий термін служби вже закінчився.