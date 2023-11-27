Ізраїль та ХАМАС, за посередництва Катару, уклали угоду про подовження тимчасового припинення вогню ще на два дні.

Про це розповів представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі.

В рамках поточного посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарної паузи ще на два дні в секторі Газа, - написав він у соцмережі X.

ХАМАС також повідомив, що вони уклали угоду про подовження тимчасового припинення вогню на два дні за посередництва Катару та Єгипту.

"Було досягнуто домовленості з братами в Катарі та Єгипті про продовження тимчасового гуманітарного перемир’я ще на два дні на тих самих умовах, що й у попередньому перемир’ї", - сказав офіційний представник ХАМАС у телефонній розмові з Reuters.

Нагадаємо, Червоний Хрест прийняв 17 заручників, звільнених у неділю з полону в Секторі Газа. Це вже третя група людей, звільнених із полону ХАМАСу.