Ізраїль та ХАМАС домовилися продовжити перемир’я [ Редагувати ]
Ізраїль та ХАМАС, за посередництва Катару, уклали угоду про подовження тимчасового припинення вогню ще на два дні.
Про це розповів представник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі.
В рамках поточного посередництва було досягнуто домовленості про продовження гуманітарної паузи ще на два дні в секторі Газа, - написав він у соцмережі X.
ХАМАС також повідомив, що вони уклали угоду про подовження тимчасового припинення вогню на два дні за посередництва Катару та Єгипту.
"Було досягнуто домовленості з братами в Катарі та Єгипті про продовження тимчасового гуманітарного перемир’я ще на два дні на тих самих умовах, що й у попередньому перемир’ї", - сказав офіційний представник ХАМАС у телефонній розмові з Reuters.
Нагадаємо, Червоний Хрест прийняв 17 заручників, звільнених у неділю з полону в Секторі Газа. Це вже третя група людей, звільнених із полону ХАМАСу.
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