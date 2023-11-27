За час повномасштабного вторгнення рф до України росіянами було знищено чи зруйновано тисячні домівок наших громадян. Через війну чверть українців і досі залишаються без роботи, а 60% населення зіштовхнулися з погіршення економічного становища. Українцям усе важче осилити відновлення власного житла, а прогнози щодо цін на будівельні матеріали та їхнє виготовлення — на жаль, невтішні. Експерти кажуть, що громадянам слід приготуватися до лише підвищення вартості на критично важливу у відбудові продукцію, зокрема цемент і бетон, коли обсягів їхнього виробництва з часом буде недостатньо.

Про це пише УкрРудПром, посилаючись на розслідування журналістів "СтопКору".

Порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення рф ціни на цемент і бетон зросли у два рази, каже комерційна директорка «ІнтерГал-Буд» Алла Лаєвська. Вона зазначає: будь-які коливання вартості на відповідні матеріали безпосередньо впливають і на те, скільки коштуватиме зведення житлових будинків. Однак, примітно, що у цій галузі прямо пропорційно ціна на квадратний метр насправді росте не одразу. Виявляється: забудовники певний час їх штучно стримують, у разі відсутності запитів на нові квартири.

"На сьогоднішній момент є дуже суттєве обмеження платоспроможного попиту через війну. Відповідно ми маємо скоріше зменшення мережі та прибутковості забудовників і будівельних проєктів, оскільки перекласти на ціну метра зростання вартості матеріалів не є можливим на поточний момент", — розповідає Лаєвська.

Журналісти зʼясували, що у 2021 році в Україні було виготовлено 11,5 млн тонн цементу, коли, за даними "СтопКору", до кінця 2023-го цифра виробництва буде становити близько 7 млн тонн. Так, зважаючи на руйнування росіянами української інфраструктури за час повномасштабної війни, фахівці очікують, що запити на цемент і будівельні матеріали тільки ростимуть. За словами комерційної директорки "ІнтерГал-Буд", насправді обсягів виробництва для здійснення відбудови України не вистачатиме, що потягне за собою підвищення вартості на будматеріали. Експерти наголошують: про збільшення заробітних плат громадян із метою допомоги їм в осиленні відбудови постраждалих домівок чи купівлі нових, узагалі наразі не йдеться.

"Обсягів будівництва подальшої відбудови, розпочатку нових будівельних проектів існуючого постачання та обсягів виробництва буде недостатньо. Це буде призводити до досить суттєвого зростання вартості матеріалів та комплектуючих", — зазначає комерційна директорка "ІнтерГал-Буд".

Попри і так збільшення вартості будпродукції, нардеп Сергій Нагорняк каже: українцям також слід підготуватися до підняття цін на цемент, бетон, будматеріали і, відповідно, — житло, адже ірландський виробник CRH збирається захопити наш ринок. Виявляється, що компанія, маючи і так в Україні три заводи, планує придбати в італійської Buzzi ще два. Завдяки цьому CRH матиме найбільшу частку на ринку виробництва та розподілу цементу, тож зможе його монополізувати, що призведе до ще підвищення середньої вартості на житло.

Так, монополізувавши ринок, ірландський виробник CRH зможе контролювати його половину й диктувати, за якою саме ціною продаватимуться будматеріали, наразі критично важливі у відбудові, пояснює народний обранець.

Крім того, виробники будматеріалів і забудовники кажуть, що поки спрогнозувати складно, на скільки саме може зрости вартість цементу у разі поглинання ринку та його монополізації. Однак те, що ціна буде збільшуватися, — факт очевидний.

Що відомо про власність CRH в Україні?

Наразі в Україні ірландський виробник є власником трьох заводів: у Камʼянці-Подільському, Одесі та Миколаєві. У червні цього року італійська корпорація Buzzi SpA, що володіє підприємствами "Волинь-цемент" і "Південьцемент", повідомила про їхній продаж за €100 млн компанії CRH.

Конкурентами для ірландського виробника наразі ще є "Кривий Ріг Цемент" та "Івано-Франківськцемент". У разі успішності угоди частка CRH зросте до 46%. Примітно, що Згідно з частиною першою статті 12 Закону України "Про захист економічної конкуренції" суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо частка перевищує 35%. Так, існує загроза початку контролю ірландським виробником половини ринку цементу України.