Україна вийшла з угоди СНД про соціальні гарантії для військових [ Редагувати ]
Україна прийняла рішення вийти з угоди про соціальні гарантії для військовослужбовців країн Співдружності Незалежних Держав.
Про це йдеться у відповідному указі президента України Володимира Зеленського.
Постановляю вийти з угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, - сказано у документі.
Глава держави також розпорядженням виключив Україну з протоколу до відповідної угоди СНД.
Після 2014 року Україна активно виходить із угод, що були укладені нею з країнами-членами Співдружності Незалежних Держав.
Нагадаємо, Україна домовилась з союзниками про отримання військових кораблів для охорони суден, які прямують "зерновим коридором" у Чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine.
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