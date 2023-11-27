Україна прийняла рішення вийти з угоди про соціальні гарантії для військовослужбовців країн Співдружності Незалежних Держав.

Про це йдеться у відповідному указі президента України Володимира Зеленського.

Постановляю вийти з угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, - сказано у документі.

Глава держави також розпорядженням виключив Україну з протоколу до відповідної угоди СНД.

Після 2014 року Україна активно виходить із угод, що були укладені нею з країнами-членами Співдружності Незалежних Держав.

Нагадаємо, Україна домовилась з союзниками про отримання військових кораблів для охорони суден, які прямують "зерновим коридором" у Чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine.