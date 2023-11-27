Фінляндія може вжити додаткових заходів, щоб зупинити велику кількість мігрантів з рф [ Редагувати ]
Фінляндія розглядає можливість вжити додаткових заходів для зупинення значної кількості мігрантів, що в'їжджають з боку росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Reuters.
За інформацією фінської прикордонної служби, у листопаді приблизно 900 заявників на отримання притулку з країн, таких як Афганістан, Кенія, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, в'їхали до Фінляндії з росії.
Фінляндія вважає це збільшення результатом зміни прикордонного протоколу з росією та характеризує це як гібридну атаку. Країна вже закрила всі пункти в'їзду, за винятком одного, але очікує на прибуття нових мігрантів.
Розвідувальна інформація з різних джерел говорить нам, що люди все ще пересуваються. Якщо так триватиме й надалі, у найближчому майбутньому буде оголошено нові заходи, - заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.
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Причиною стало те, що російські прикордонники навмисне пропускають "шукачів притулку", не перевіряючи документи. Зовнішні рубежі країни відтепер охоронятимуть НАТО, ЄС та співробітники агенції Frontex. Тетяна Логунова розкаже деталі.
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