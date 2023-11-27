Фінляндія розглядає можливість вжити додаткових заходів для зупинення значної кількості мігрантів, що в'їжджають з боку росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Reuters.

За інформацією фінської прикордонної служби, у листопаді приблизно 900 заявників на отримання притулку з країн, таких як Афганістан, Кенія, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія та Ємен, в'їхали до Фінляндії з росії.

Фінляндія вважає це збільшення результатом зміни прикордонного протоколу з росією та характеризує це як гібридну атаку. Країна вже закрила всі пункти в'їзду, за винятком одного, але очікує на прибуття нових мігрантів.

Розвідувальна інформація з різних джерел говорить нам, що люди все ще пересуваються. Якщо так триватиме й надалі, у найближчому майбутньому буде оголошено нові заходи, - заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.

Нагадаємо, спікери та представники парламентів Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі та Естонії взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Ради в суботу, 25 листопада. Засідання було присвячене річниці Голодомору в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.