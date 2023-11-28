180 000 гривень на потреби українських захисників зібрали учасники благодійного чемпіонату з більярду. 83 спортсмени, серед яких і військовослужбовці ЗСУ, позмагалися у Чернівцях. Як усе відбувалося - бачила наша кореспондентка Ольга Лучек.

Вперше за півтора року військовий Павло підійшов до більярдного столу.

Павло, військовослужбовець Збройних сил України:

Руки вже не ті (сміється), так як для того, щоб показувати якусь класну гру, треба постійно тримати кий в руках, постійно займатися, тренуватися і грати тільки з сильними суперниками для того, щоб бути на їхньому рівні, тобто варитись в цій кухні.

Раніше Павло тренував спортсменів з більярдного спорту та війна змусила відкласти кий і взятися за зброю. У відпустку лише на кілька днів, щасливий, що знову має можливість зіграти.

Павло, військовослужбовець ЗСУ:

Для мене це свято, я дуже радий, що зараз я тут.

І ось турнір розпочинається. Справжній гравець більярду ніколи не падає духом і зберігає холоднокровність навіть у моменти невдач, переконують учасники. 15-річна Стефанія приїхала з Ужгорода, до змагань ретельно готувалася, каже, психологічна рівновага у грі - обов'язкова.

Стефанія Церковник, учасниця турніру:

Стараюся їздити на всі змагання, продвигати такий вид спорту як більярд, тому що дуже мало наразі людей знає за такий вид спорту.

На чемпіонат приїхали 82 спортсмени. Кожен намагається продемонструвати відшліфовану майстерність.

Віталій Заболотний, організатор турніру:

Основна мета - зібрати якісь кошти, допомогти і безпосередньо розвиток спорту. Всім гравцям дякую, хто зміг сьогодні приїхати, хто зможе задонатити і якийсь внесок зробити для нашої перемоги.

Володимир Дорош, голова Чернівецького обласного осередку Федерації спортивного більярду України: