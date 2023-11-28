Найважчі бої були в районі Курдюмівки - там ворог вгризався в українську землю.

Півтори тисячі кілометрів активної лінії фронту. Бої нині тривають і на Півдні, і на Сході. Одна з найгарячіших точок - Курдюмівка на Донеччині. Це неподалік Торецька. Лінія фронту проходить фактично просто через село.

Сили оборони стримують наступ росіян. Серед оборонців рубежів - і чернівецькі прикордонники. Лише за перший тиждень перебування на фронті вони знищили склад боєприпасів російських окупантів і один із ворожих підрозділів.

Так чернівецькі прикордонники відпрацьовують по російських окупантах.

А це вже музей Чернівецького прикордонного загону. Раніше тут були експонати Другої світової війни, нині ж - речові докази агресії росії. І з кожним поверненням з фронту - їх тут більшає. Поповнив музей ворожими трофеями і прикордонник Тарас. Показує нам осколок, який мало не забрав життя його товариша.

Тарас, прикордонник:

Були такі випадки, шо згадуєш молитви і починаєш молитися, але слава Богу приїхали живі, здорові.

За плечима старшого лейтенанта Тараса 25 років служби. На фронті - з 2014-го. Кожен бій - у пам'яті. Ніколи не забуде і 24 лютого...

Тарас, прикордонник:

О 4 ранку приїхав з перевіркою своїх прикордонних нарядів, це на межі з Вінницькою областю, і почув вибухи, кажу старшому прикордонного наряду: "Рахуй, я їду на підрозділ за додатковим озброєнням". Поки годину я цим займався, то цей офіцер нарахував 50 вибухів.

За перші дні на фронті побратими міцно здружилися, розповідає Тарас, кожен допомагав чим міг, а коли потрібно було евакуювати побратимів - ніхто не зважав на своє життя.

Тарас, прикордонник:

На протязі буквально неділі настільки хлопці цим перейнялися, і це уберегло і життя, і здоров'я людей, за неділю в зоні проведення бойових дій, рівень настільки піднявся, хлопці за неділю на 2 голови вище стали.

Тарас розповідає, чимало операцій здійснили прикордонники пліч-о-пліч із Збройними Силами України. Переконаний, в боях такого успіху досягли завдяки патріотизму та згуртованості воїнів, їхній фізичній витривалості.

Тарас, прикордонник:

От така злагоджена робота безпілотних комплексів з роботою гранатомету МК-19, це американський гранатомет, хлопці настільки навчились працювати за тиждень з програмою, і відпрацювали по складу боєприпасів москалів, нормально відпрацювали, знищили і особовий склад їхніх підрозділів. А на слідуючий день з мінометним розрахунком ті самі безпілотні літальні апарати знищили, ну пошкодили танк,

А ось на цьому відео наші воїни беруть в полон російських окупантів. Серед них - і колишні в'язні. Тарас розповідає, що бували випадки, коли росіяни під натиском наших бійців складали зброю.

Тарас, прикордонник:

В основному напроти нас працював підрозділ "ШтормZ", він називається у москалів, потім 57 їхня бригада механізована і ці бородаті хлопці "ахмат" теж на нашій ділянці працювали, оцих шо брали в полон, серед них були лише оці зеки, 6 чоловік за цей період який ми були взяли в полон. Їх звозять на позиції, і там або 200 або 300, тільки тоді забирають назад, а так просто не змінюються з тих позицій.

Відстань до ворога ставала все коротшою, пригадує прикордонник, часом було чути навіть їхні розмови. Найважчі бої були в районі Курдюмівки - там ворог вгризався в українську землю.

Тарас, прикордонник:

Там досить така висока інтенсивність мінометних обстрілів і артилерії зі сторони російської федерації, наші війська теж відповідають не погано, за період нашого перебування там, суттєвої зміни лінії фронту там не було, але по декількасот метрів наші війська постійно просуваються вперед.

Найважче на фронті втрачати своїх, каже Тарас. Надважливо, вміло надавати першу медичну допомогу. Зараз планів на майбутнє боєць не складає, залишив це на після Перемоги.

Тарас, прикордонник: