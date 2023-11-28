Укриття подвійного призначення. У місті Українка на Київщині, де донедавна укриттів майже не було, відкрили сховище вартістю близько 40 мільйонів гривень. Будівництво тривало п'ять місяців. Що вийшло у будівельників і що робитимуть з укриттям після війни? Розкажуть кореспонденти "Подробиць".

Довгі коридори та багато різних кімнат. Це приміщення дещо нагадує школу. І не дарма. У цьому укритті під час повітряних тривог зможуть ховатися учні навчального закладу, що неподалік.

Руслан Кравченко - голова Київської обласної військової адміністрації:

До травня місяця 2023 року в місті не було взагалі жодного укриття, особливо в навчальних закладах. Сьогодні ми маємо результат - побудовано укриття 634 кв м, розраховано на 600 дітей.

Олександр Туренко - мер Українки:

Це був певний виклик, часу було обмаль, я вам скажу так, проектування почали в березні і сьогодні ви вже бачите введене в експлуатацію.

Вентиляція, індивідуальний тепловий пункт, санвузли, душові, вбиральні - тут є все для безпеки та комфорту. Навіть якщо тривога триватиме кілька годин.

Микола Костюченко - технічний директор будівельної компанії:

Система пожежна, охорона, навіть система оповіщення, де вчителі можуть сказати якісь термінові речі, динаміки по кімнатам розставлені.

Укриття енергонезалежне. За розрахунками будівельників, тут можна перебувати до 48 годин зі світлом, навіть при блекауті.

Микола Костюченко - технічний директор будівельної компанії:

Це спеціальна електрощитова. Припустимо, пропало світло, приміщення потемніло, буквально протягом 3-4 секунд йде перемикання на другу лінію. Якщо падає друга лінія, переключається на генератор.

Під час навчального процесу укриттям зможуть користуватися виключно учні школи. Втім після уроків тут зможуть сховатися всі охочі.

Тимур Ткаченко - заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості:

З того, що ми сьогодні побачили, можна констатувати, що Київська область залишається лідером в цьому питанні. Можна сказати, що виконуються задачі, які були поставлені Президентом України по нарощуванню фонду захисних споруд дуже добре.

А вже після перемоги це приміщення використовуватимуть як спортивний зал. Тому над укриттям будівельники одразу спорудили майданчик для занять волейболом і баскетболом.

Микола Костюченко - технічний директор будівельної компанії: