Для технічних потреб користуються водою з кранів, а набирають лише, щоб вживати в їжу.

Жителі Марганця на Дніпропетровщині провдовжують запасатися водою з пунктів видачі попри відремонтовану систему водопостачання. Все через якість води. Місцеві скаражаться, що вона солона і непридатна для приготування їжі. Як живе місто? І чи покращать якість води - Олена Мендалюк розкаже докладніше.

У Марганці лунає сирена, а значить, існує висока загроза артилерійського обстрілу. Однак місцеві жителі не ховаються - продовжують набирати воду. Кажуть, для них це життєво необхідно.

Тетяна, жителька Марганця:

В кранах есть, но она не питьевая. Она такая горьковатая, ну купаться, стирать можно. Тут не было 2 дня, так мы прям караул. Как дали эту воду, так я думала, что уже наступил мир.

Поволі з двома пляшками йде додому пані Валентина. Жінка зізнається: за пів року, відколи росіяни підірвали Каховську ГЕС, і в Марганці зникло централізоване водопостачання, носити воду втомилась. Та й тяжко це у її віці. Але іншого виходу наразі немає. Попри те, що вода в кранах з'явилась, її якість жахлива.

Валентина, жителька Марганця:

В основном поесть и даже покупаться, потому что той водой не возможно, соленая. Не, лучше стала, чище, была вообще желтая такая, вонючая. Але запах все ж таки. Есть запах и когда моешь ею, она такая как будто соль выступает. Белое все от нее.

Аби повернути населенню централізоване водопостачання, Марганець-водоканал коштом області побудував альтернативний водогін.

Валентин Ваданов, директор КП "Марганецьводоканал":

Джерело Миколаївське водосховище має дуже погану якість води, вона дуже відрізняється від дніпровської, від каховської. Технологія, на якій працює наш другий підйом, де проходить очистку і знезараження питна вода, не розрахована на таку якість води. Тому ми воду очищаємо, ми воду дезінфікуємо, але, на жаль, такі сполуки, як соль ми з води убрати не можемо.

А ще комунальники борються з постійними проривами. Лише за останній місць усунили 250 аварій. Та без води з Миколаївського водосховища перекрити потреби місцевого населення було б важко, зізнається директор. Лише у Марганецькій громаді мають майже 25 тисяч абонентів. Останнім часом кількість привозної води суттєво зменшилась, розказує Валентин Ваданов. Ще влітку було організовано близько сімдесяти пунктів видачі води, сьогодні їх в рази менше.

Валентин Ваданов, директор КП "Марганецьводоканал":

Фонди, мабуть, видихаються, заморились нам допомагать, тому у нас на сьогодін остався тільки ЮНІСЕФ, котрий забезпечує 7 точок по місту привозною питною водою.

Ще у місті працює до 10 свердловин із системами очистки. Набрати в них воду місцеві зможуть і в морози. Нині ж тут жодних черг.

Артем, житель Марганця:

30 литров. Кушать готовим, ее пьем.

Після відновлення централізованого водопостачання, навіть попри всі його проблеми, люди менше стали носити воду, каже житель Марганця Сергій. Для технічних потреб користуються водою з кранів, а набирають лише, щоб вживати в їжу. Втім, від запасів містяни поки що відмовитися не готові.

Сергій, житель Марганця:

Запаси вдома є? Ну трохи робимо, бо другий раз немає води. 50 літрів запасів. Баклажок 4 є. Це недоторканий запас? Ну, да да да.

Сталого та якісного водопостачання жителям Марганця варто чекати вже після завершення будівництва водогону Запоріжжя-Нікополь, кажуть у водоканалі. Він має забезпечити централізоване водопостачання Криворізького та Нікопольського районів, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.