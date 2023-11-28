ХАМАС визволив з полону трьох неповнолітніх громадян Франції у рамках угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем. Про це заявив президент Франції Еммануеля Макрона.

Ейтан, 12 років, Ерез, 12 років, Сахар, 16 років. Серед звільнених сьогодні заручників - троє наших юних співвітчизників. Ми надзвичайно раді цій новині. Ми залишаємося повністю мобілізованими, щоб домогтися звільнення всіх заручників.

Зауважимо, що бойовики викрали Ереза Кальдерона з сестрою Сахар та їхнім батьком з кібуцу Нір Оз біля Сектора Гази ще 7 жовтня.

Також вони викрали 12-річного Ейтана Яхаломі разом з батьком. Про долю дорослих зараз нічого не відомо. Ще п'ятеро французів та осіб з подвійним громадянством залишаються безвісти зниклими.

Нагадаємо, Червоний Хрест прийняв 17 заручників, звільнених у неділю з полону в Секторі Газа. Це вже третя група людей, звільнених із полону ХАМАСу.