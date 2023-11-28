Готуються до подвійного свята: в навчальних закладах Одеси тривають благодійні ярмарки [ Редагувати ]
"На теплій хвилі". Вдома, в школах та садочках, у вільний час одеські освітяни плетуть теплі речі - готуються до подвійного свята - Миколая та Дня Збройних сил України. У шарфи та шкарпетки вкладають своє бажання зігріти наших захисників в сирих окопах.
Крім того, в навчальних закладах Одеси тривають благодійні ярмарки. Більше про волонтерство одеситів - в матеріалі Марії Тарасової.
У шкільній їдальні шкарпетки для воїнів разом плетуть десятикласниця та її наставниця.
Раїса Чудна, волонтерка:
Я прийшла дівчатам показати, як в'язати. Мені - вісімдесят третій рік, я все життя плету.
Пані Раїса - мати викладачки фізики одеського ліцею. Від доньки дізналася: до подвійного свята - Миколая та Дня Збройних сил України - освітяни плетуть теплі речі. І хоча зір вже не той, жінка, яка переживає вже другу війну, кинулася допомагати.
Раїса Чудна, волонтерка:
Так, там же діти. А зараз взуття мокре. Так нехай хоча б перевдягнуть.
Пані Раїсі довірили ще й допомагати ученицям. У дівчат виходить ще не так вправно, але дуже стараються.
Поліна, учениця ліцею:
Якась шапочка, шкарпетки чи шарф можуть допомогти їм. Тому що холодно і хоч якась дрібничка для них.
Допомога бійцям для цього ліцею давно сімейна справа. У холі - ярмарок: кошти від продажу перепічок та сувенірів підуть на придбання човнів та моторів для Миколаївщини та Херсонщини. А в їдальні - жінки зі спицями.
Наталія Аббас, директорка ліцею:
Наші вчителі, наші батьки, і батьки навчають також наших дівчат. Вони теж хочуть брати участь в акції.
У рідному Маріуполі пані Любов працювала вчителькою української.
Її син боронив місто, а невістка - працювала лікарем у шпиталі, зруйнованому ворожим обстрілом.
Любов Гритчина, шкільна бібліотекарка:
В мене є чотири племінники, які зараз воюють. В Маріуполі загинув мій син та невістка. Моя участь в Перемозі - дуже важлива для мене участь. Це - мій маленький вклад в перемогу.
Викладачів та учнів, яких війна вигнала з дому, в цьому ліцеї багато. Рідний Валентині Антрацит - нині під окупантом.
Валентина Ковальська, вчителька молодших класів:
Я з Донбасу. В 14-му році ми переїхали до Миколаєва, а в 23-му - в Одесу.
У першому класі, який Валентина взяла цієї осені, десятеро переселенців.
Валентина Ковальська, вчителька молодших класів:
Ви знаєте, це - діти з пораненою душею. Вони не навчатися хочуть. Вони були позбавлені саме гри. І вони хочуть гратися, спілкуватися. Вони дуже люблять один одного. Вони приходять - обнімають, ласкають, прижимають один одного.
Так саме віддає тепло і речам, які в'яже для воїнів.
Валентина Ковальська, вчителька молодших класів:
Зараз зима, нашим хлопцям також холодно. Ми можемо зайти в домівку, а це - окопи, бліндажі. Їм дуже там холодно.. Оце трішечки свого тепла, оцими шкарпетками дати їм.
Та сама "тепла хвиля" об'єднала зараз працівниць всіх одеських шкіл та садочків. Хтось плете вдома, хтось - збирається у вільний час на робочому місці.
Наталя Кузьмічова, секретарка ліцею:
Ми вже багато навʼязали речей: і шкарпеток, і шарфів, жилетів. Більшість, звісно, шкарпеток, вони дуже потрібні.
Хто невправний зі спицями, може принести до найближчого закладу освіти пряжу або ж куплені шкарпетки. Все це збиратимуть до першого дня зими, аби 5 грудня зробити бійцям подарунки.
Любов Гритчина, шкільна бібліотекарка:
Треба обов'язково боротися за перемогу. І зробити все, щоб она наступила як найшвидше. Це - наш, мабуть, обовʼязок перед тими, хто загинув.
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