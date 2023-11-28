Хто невправний зі спицями, може принести до найближчого закладу освіти пряжу або ж куплені шкарпетки.

"На теплій хвилі". Вдома, в школах та садочках, у вільний час одеські освітяни плетуть теплі речі - готуються до подвійного свята - Миколая та Дня Збройних сил України. У шарфи та шкарпетки вкладають своє бажання зігріти наших захисників в сирих окопах.

Крім того, в навчальних закладах Одеси тривають благодійні ярмарки. Більше про волонтерство одеситів - в матеріалі Марії Тарасової.

У шкільній їдальні шкарпетки для воїнів разом плетуть десятикласниця та її наставниця.

Раїса Чудна, волонтерка:

Я прийшла дівчатам показати, як в'язати. Мені - вісімдесят третій рік, я все життя плету.

Пані Раїса - мати викладачки фізики одеського ліцею. Від доньки дізналася: до подвійного свята - Миколая та Дня Збройних сил України - освітяни плетуть теплі речі. І хоча зір вже не той, жінка, яка переживає вже другу війну, кинулася допомагати.

Раїса Чудна, волонтерка:

Так, там же діти. А зараз взуття мокре. Так нехай хоча б перевдягнуть.

Пані Раїсі довірили ще й допомагати ученицям. У дівчат виходить ще не так вправно, але дуже стараються.

Поліна, учениця ліцею:

Якась шапочка, шкарпетки чи шарф можуть допомогти їм. Тому що холодно і хоч якась дрібничка для них.

Допомога бійцям для цього ліцею давно сімейна справа. У холі - ярмарок: кошти від продажу перепічок та сувенірів підуть на придбання човнів та моторів для Миколаївщини та Херсонщини. А в їдальні - жінки зі спицями.

Наталія Аббас, директорка ліцею:

Наші вчителі, наші батьки, і батьки навчають також наших дівчат. Вони теж хочуть брати участь в акції.

У рідному Маріуполі пані Любов працювала вчителькою української.

Її син боронив місто, а невістка - працювала лікарем у шпиталі, зруйнованому ворожим обстрілом.

Любов Гритчина, шкільна бібліотекарка:

В мене є чотири племінники, які зараз воюють. В Маріуполі загинув мій син та невістка. Моя участь в Перемозі - дуже важлива для мене участь. Це - мій маленький вклад в перемогу.

Викладачів та учнів, яких війна вигнала з дому, в цьому ліцеї багато. Рідний Валентині Антрацит - нині під окупантом.

Валентина Ковальська, вчителька молодших класів:

Я з Донбасу. В 14-му році ми переїхали до Миколаєва, а в 23-му - в Одесу.

У першому класі, який Валентина взяла цієї осені, десятеро переселенців.

Валентина Ковальська, вчителька молодших класів:

Ви знаєте, це - діти з пораненою душею. Вони не навчатися хочуть. Вони були позбавлені саме гри. І вони хочуть гратися, спілкуватися. Вони дуже люблять один одного. Вони приходять - обнімають, ласкають, прижимають один одного.

Так саме віддає тепло і речам, які в'яже для воїнів.

Валентина Ковальська, вчителька молодших класів:

Зараз зима, нашим хлопцям також холодно. Ми можемо зайти в домівку, а це - окопи, бліндажі. Їм дуже там холодно.. Оце трішечки свого тепла, оцими шкарпетками дати їм.

Та сама "тепла хвиля" об'єднала зараз працівниць всіх одеських шкіл та садочків. Хтось плете вдома, хтось - збирається у вільний час на робочому місці.

Наталя Кузьмічова, секретарка ліцею:

Ми вже багато навʼязали речей: і шкарпеток, і шарфів, жилетів. Більшість, звісно, шкарпеток, вони дуже потрібні.

Хто невправний зі спицями, може принести до найближчого закладу освіти пряжу або ж куплені шкарпетки. Все це збиратимуть до першого дня зими, аби 5 грудня зробити бійцям подарунки.

Любов Гритчина, шкільна бібліотекарка: