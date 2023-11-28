Це перша в Україні футбольна команда ветеранів на милицях.

Ветерани війни, які втратили кінцівки на полі бою, реабілітуються футболом. Тренуються двічі на тиждень. І поставили собі за мету - зіграти на чемпіонаті України і потрапити до Ліги Чемпіонів. На одному з тренуваннь побувала Вікторія Балицька.

Поки перевдягаються, гравці обмінються новинами та жартують. Кожен із цих хлопців дістав на передовій важке поранення, внаслідок якого втратив кінцівку. Петро Корнага про футбольну команду дізнався з новин.

Петро Корнага, ветеран Збройних сил України:

Футбол, я вам скажу, то є сама ліпша реабілітація, де я проходив. Дає, ну на футболі ти забуваєш, що ти там ноги не маєш.

Петро до військкомату пішов у перші дні повномасштабної війни. Боронив країну у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Важке поранення дістав торік під Миколаєвом.

Петро Корнага, ветеран Збройних сил України:

Їхали з одної точки на другу і підірвалися на машині. То було 8 серпня 22-го року.

Микола - теж пішов до війська у перші дні великої війни. У складі 36-ї окремої бригади морської піхоти воював на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині. А важко поранений був у Запорізькій області.

Микола Гатала, військовослужбовець Збройних сил України:

Це ми йшли на зачистку, і наступив на протипіхотна міну.

Під час реабілітації Микола і зайнявся футболом.

Микола Гатала, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку був страх, щоб десь там не впасти, бо в нас у всіх свіжі рани. Але зараз вже привик.

У команді 14 гравців. З них 11 - ветерани війни. Тренуються двічі на тиждень на вулиці за будь-якої погоди.

Головний тренер - вимогливий та прискіпливий. Гравці на полі рухаються лише на милицях. Розминка, як у професійних футболістів. Ті, хто з ампутацією ноги - у нападі та захисті, а бійці, які втратили руку, голкіпери.

Після розминки гравці діляться на міні-команди та проводять матч.

Богдан Мельник, координатор та головний тренер команди:

Вони зараз не думають, що в їх болить нога, якої нема. Вони зараз думають про те, як віддати передачу, як відкритись і думають як приїхати на наступне тренування.

Гравці сподіваються стати прикладом для інших.

Микола Гатала, військовослужбовець Збройних сил України:

Після того, як я почав займатися футболом, мені набагато краще, і більш якісь впевненіше рухи я роблю, і навіть краще на протези і так само почуваю себе.

Петро Корнага, ветеран Збройних сил України:

Хочем доказати хлопцям, якщо втратили кінцівки, що нічого не закінчується.

Це перша в Україні футбольна команда ветеранів на милицях. І захисники мріють про Чемпіонат України серед гравців з ампутованими кінцівками.