Печиво та інші вироби жінки часто передають за кордон як подарунки.

Унікальний етнопростір створили у Вінниці. Це і кав'ярня, де можна скуштувати традиційну випічку. І водночас - місце для творчості, де ви власноруч виготовите ляльку-мотанку або аромасвічку. Також тут можна придбати унікальний подарунок чи прикрасу з українським колоритом. Створили цей заклад лікарка з Києва та дизайнерка з Вінниці. Більше про етнопростір - далі в матеріалі.

Затишне кафе у спальному районі Вінниці. За прилавком Людмила - лікарка й етнографиня. Готує запашний чай.

Війна змінила її життя, зізнається жінка. Раніше вона мешкала у столиці, працювала у приватній клініці.

Людмила Нікітина, співвласниця етнопростору:

Ховалися й в метро, і на парковках… Це було дуже жахливо, в повітрі просто був жах….

З Києва виїхали минулої зими.

Людмила Нікітина, співвласниця етнопростору:

Декілька місяців без світла, без води. Плюс 11 - 13 температура, холод… ми ввечері після роботи, вона після гімназії - ми їхали на Золоті ворота у кавʼярню для того, щоб підзарядити ліхтарики й телефони, щоб випити гарячого чаю. І в таких умовах ми до Нового року. Потім я взяла відпустку у звʼязку з воєнним часом. І ви знаєте, у Вінниці я відчула, що моя душа як квітка починає розквітати…

Жінка, немов перегорнула сторінку, і відчула потяг до українського побуту та традицій.

Людмила Нікітина, співвласниця етнопростору:

Ви знаєте, активізувалося таке відчуття землі. Рідної землі і відчуття того, що чим я можу бути на користь.

Людмила пішла на курси кондитера, навчилася готувати десерти та особливий чай.

Людмила Нікітина, співвласниця етнопростору:

Гілочки малини, дикої груші, я використовую у лісовому чаю - бачите? Сушню… і вона дає такий аромат копченої вишні, і цих сухофруктів. Солодість така… дуже приємна.

А ще жінка готує українську каву. Секрет - в обсмажуванні.

Людмила Нікітина, співвласниця етнопростору:

Ферментацію у мене кава проходить у діжках з українського дуба. Тут все. І аура українська, тобто я вважаю, що це саме українська кава.

За стіною співвласниця етнопростору пані Леся дбає про роботи майстрів хенд мейду.

Леся Зіанурова, співвласниця етнопростору:

30 майстрів рукоділля. І кожна працює в свому напрямку. Хтось вишиває, хтось валяє, хтось робе текстильну ляльку, хтось - прикраси з натурального каміння.

Жінки познайомилися вже після війни, потоваришували і вирішили обʼєднати зусилля.

Леся Зіанурова, співвласниця етнопростору:

Ми дотримуємося тематики. Нашої української. Нашого такого етнічного. Тому що це нам рідне й близьке.

Відвідувачів запрошують на майстер-класи, а також гостей частують смаколиками з українськими казками. Їх почала писати та начитувати пані Людмила.

Моя розробка - безглютенове печіво на рисово кукурудзяному борошні й перепелиних яйцях. Називається Мокошик. Це - як малюк. І чим цікавий цей проєкт - є аудіоказка. Малюк, чи мама малюка - через кьюаркод переходить на сайт чи на ютьюб-канал і буде слухати гарну казку.

Печиво та інші вироби жінки часто передають за кордон як подарунки. І мріють розширити свій етнопростір.

Людмила Нікітина, співвласниця етнопростору: