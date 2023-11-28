У вівторок, 28 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, яка нині ситуація навколо Авдіївки. Чи ведуться там зараз штурму і на скільки вони інтенсивні.

Їх спроби наступу ведуться з усіх боків, на саму Авдіївку. Де вони не можуть запускати піхоти, бо вона дуже швидко знищується, вони працюють дронами та артилерією. Це іде абсолютно цілодобово. Тактика їх практичні не змінилась. "М'ясні штурми" продовжуються, вони кидають невеличкі групи, не знаю, чим їх там мотивують. Мабуть, брешуть, що вони закріпились і висилають їх на допомогу. По-іншому я не знаю, як люди можуть погоджуватись на це.

"Вони йдуть в лоб. Вони йдуть по боках. Практично всюди. Лінія оборони побудована таким чином, що ми їх не даємо можливості десь просунутись Такими точковими ударами б'ють в водну точку, а потім образу в другу. Бʼють в одне місце, а ціляться в інше. Така тактика. Але для нас це не є несподіванкою", - додав він.