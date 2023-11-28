Третя хвиля штурмів Авдіївки. Російські війська вчергове намагаються прорватися у місто з шести напрямків. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Проте, окупанти не досягли жодних підтверджених успіхів. Докладніше про ситуацію на східному фронті та про порятунок місцевих під шквальним вогнем росіян - в нашому огляді.

Потужний шторм, який охопив південь України, зачепив й тимчасово окуповане узбережжя Азовського моря. Через негоду у Новоазовському районі немає електрики. Частково затоплені селища Сєдово та Безіменне. У Маріуполі великі хвилі змили центральний пляж, а сильний вітер зламав десятки дерев по всьому місту.

Тим часом російські загарбники розпачали третю хвилю потужних штурмів Авдіївки та її околиць. Мета та ж - взяти місто у кільце. У мережі щодня з'являються наслідки штурмів. Наші захисники героїчно відбивають атаки, випалюючи колони техніки окупантів та забезпечують стабільний аншлаг на концертах кобзона.

Наші трофеї (показує автомати) один, два, три, чотири, п'ять… 5 - 200, полонених немає. Коксохім. Працюємо. Знищуєм мразь.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації:

Звичайно, що ворог 48 разів "взяв промку і коксохім". Але дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці, на жаль, дуже запеклі бої тривають. По флангах з півдня і півночі вони взагалі жодного успіху не мають, всі атаки відбиті, лінія оборони тримається. На Степовому дуже багато ворог зазнає втрат.

Запеклі бої точаться і на інших ділянках фронту. Протягом дня Сили оборони відбили 9 атак у Мар'їнці та понад 20 навколо Бахмута.

На Луганщині ж ворог штурмує позиції наших захисників у районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут наші воїни відбили 12 атак.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Наші оборонці відбили наступи у Серебрянському лісництві та на Новоселівське. Декілька останніх днів цей напрямок на Сватівщині ворог не турбував, але вчора відновив штурми. Артилерія противника не стихала - снаряди вдарили по Невському та Білогорівці.

Ворог не припиняє тероризувати мирне населення міст та сіл. Під ударами авіації та артилерії Гірник, Курахове, Вугледар. По Торецьку росіяни вгатили трьома керованими авіабомбами "ФАБ-500". Пошкодили 8 будинків. Під завалами одного з них виявили чоловіка. А у селі Новокалинове постраждалий від обстрілу провів під уламками власного будинку 6 днів. Вибратися з пастки чоловікові допомогли військові.

Позивний "Вольт", санітарний інструктор медпункту 52 окремого стрілецького батальйону ЗСУ:

Руками, руками діставали, виламлювали, що можна, відкидали - так проламали дірку, що його затянули за руку, і витягнули. Достали. Трохи важко було.

Постраждалого з обмороженнями передали екіпажу "Білих янголів", які доправили чоловіка до лікарні.

Микола Петренко, постраждалий:

Меня под руки носили, потому что я сам идти не мог. Я и сейчас на них не могу наступать. Спасибо огромное, мужики! Я не знаю что делал бы, если не вы. Дай им Бог здоровья!

У щоденному пеклі війні, за кілька кілометрів до лінії фронту, місцевий волонтер спробував підняти військовим настрій. На одному з перехресть Євген Ткачов встановив новорічну ялинку. Чоловік сподівається, що цей символ дасть надію кожному, хто проїжджатиме повз, прямуючи на "0" біля Бахмуту.