Цього року організатори поставили собі за мету зібрати невелику бібліотеку і для наших бійців.

"Письменник за прилавком". В Ужгороді стартувала щорічна акція до свята Миколая. У книгарні в центрі міста за прилавок стають відомі письменники. Вони продають свої книжки за собівартістю, спілкуються з читачами та роздають автографи. Цього року акція триватиме до 8-го грудня. З читачами зустрінуться 10 відомих письменників. Хто розпочав першим - розкаже наша кореспондентка Мар'яна Мартин.

У книгарні Ужгорода - черга. За прилавком нині тут - відомий український письменник, лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець. Пані Ніна - давня шанувальниця творчості автора. Прийшла придбати книги на подарунок. А доки стояла в черзі, вирішила купити ще одну - для себе.

Ніна, жителька Ужгорода:

Я така рада, що я познайомилася особисто з такою мудрою людиною. От ви відкриваєте на любій сторінці, і читаєте, ви бачите, що там така мудрість. Для психологів це може бути як для заспокоювання, як для розмірковування.

Акція "Письменник за прилавком" в Ужгороді проходить щороку напередодні свята Миколая. Відомі автори продають свої книги за цінами видавництва. У неформальній обстановці спілкуються з читачами та роздають автографи. Започаткував акцію більш як десять років тому туризмознавець Федір Шандор, нині більш відомий як "професор з окопу".

Мирослав Дочинець, письменник:

Читачеві віддається найдорожче, найсокровенніше, те, що твоя душа витворює, шукає в цьому світі і потім десь ділиться. Ще добра воля книгарів, добра воля організаторів, Федора Шандора, зробити такий унікальний контакт, унікальний якийсь такий обмін енергіями.

Хтось книги купує для подарунку, хтось - для себе. Щоб відволіктися від проблем сьогодення та надихнутися.

Василь - житель Ужгорода:

Зараз воно актуально все продовжується, тому що нам треба змінити себе, щоб змінити ситуацію, треба помудрішати нам нарешті. Це все для себе, в мене є багато…мене добре надихають.

На прилавку, як добре відомі твори автора, так і нові: "Ескізи на павутинні" та "Карби і скарби". Сам письменник каже, що війна вплинула на його творчість. Став більше писати. І вже не раз відправляв свої книги на фронт.

Мирослав Дочинець, письменник:

Ті речі, які я передаю у своїх книгах, це якраз стосується цього. Ми є носці душ, а душа - це є дух. І кількість того духу, кількість концентрації духу і дає нам результат не тільки твоєї долі, а і долі народу. Маємо їх реалізувати і піднімати якраз у такі часи. Таким чином ми допомагаємо і цій боротьбі. І тому я працюю, я пишу.

Цього року організатори поставили собі за мету зібрати невелику бібліотеку і для наших бійців.

Янош Мешко, організатор акції "Писменник за прилавком":

Хлопцям дуже треба хоть якусь таку терапію читання, або в госпіталі давати. Хлопці, які лікуються в нас тут, у різних медзакладах. Чому б не зробити у нас тут бібліотеку.

Акція "Письменник за прилавком" триватиме до 8 грудня. За цей час по буднях із читачами в Ужгороді зустрінуться 10 українських авторів.