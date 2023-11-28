Надскладні операції із пересадки органів та унікальні методи лікування поранених. В умовах війни українські лікарі здійснюють справжні подвиги в прифронтових шпиталях, рятують поранених у тилу. І водночас розвивають передові напрямки світової медицини, зокрема, серцеву трансплантологію. Про те, як людей фактичного витягають з того світу лікарі Інституту судинно-серцевої хірургії імені Амосова дивіться далі, в сюжеті Романа Барашева.

Максиму - 27 років. На службі - з січня 2023 року. Боронив Україну на Куп'янскому напрямку. Отримав поранення.

Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Залетіла флешета - от така вот, це частина касетного снаряду. Харків'яни прооперували, вони достали цю флешету з хребця. Прийняли рішення його транспортувати в Інститут Амосова...

Везли лікувати поранення, але згодом з'ясувалося, що ворожа касета спричинила ще більше лихо.

Ольга Уніцька, завідувачка відділення військової хірургії Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Масивні тромби в венах заблокували легеневу артерію, тобто виключилося дихання легень повністю. Ми його швиденько реанімували і в принципі успішно прооперували, забрали тромби. Якщо б це сталося в Куп'янську, він би просто загинув.

Три тижні тому директор Інституту Амосова відвідав госпіталі та мобільні військово-медичні центри у прифронтових районах на Сході України. Показує фотозвіт своєї поїздки.

Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Ось тут, бачите, інфекційний центр - 8 ракет на територію лікарні залетіло. А це мобільний госпіталь - це 10-12 кілометрів до передової... Я ж був в 14 році в медичних цих закладах. Дві великі різниці. Супер зараз. Все є в них фактично.

Інститут Амосова - на постійному контакті з прифронтовими медиками, сюди везуть бійців з серцевими проблемами. На столі у кардіохірурга -колекція уламків, що витягли з сердець військових і цивільних.

Це розробка спільно з Харківським госпіталем, цими магнітами ми достаємо із серця, уламки металічні.

Загалом за рік в Інституті Амосова роблять понад 8 тисяч операцій пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. Лікарям вдається розвивати і передові напрямки медицини, зокрема, серцеву трансплантологію.

Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Виконано на сьогоднішній день 11 таких оперативних втручань, із них 3 виконано в цьому році.

Кожен українець може зареєструвати заяву-згоду на посмертне донорство, також таку згоду можуть дати родичі людини, у якої встановлено смерть мозку. Втім поки що небагато українців виявили таке бажання.

Олександра Дудник, трансплант-координатор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Тисяча, можливо, й більше таких потреб, але насправді трансплантацій виконується значно менше - справа якраз у кількості донорського матеріалу.

Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Я був дуже здивований, тому що багато трансплантацій в Індії. Кажу: як вам вдалося так рішуче піти? Кажуть: у нас зібралося духовенство, прийняло рішення, що вони допомагають медикам і суспільству для того, щоб люди розуміли, що донор - це нормально, донор - це почесно, донор подовжує життя людини. І після цього в них пішла вверх кількість трансплантацій серця.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 80% пацієнтів після трансплантації серця живуть 5 і більше років, 60% - втричі довше. Втім лікарі наголошують - трансплантація не панацея.

Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Я абсолютно проти, коли серце старшої людини пересаджують дітям. Тому що якщо 50-річної людини серце пересаджувати, то воно вже відсотків на 50 має бути вироблене. Буває й так, що вже в 50 років - інвалідне серце і його не можна нікому пересаджувати. Жіноче серце не бажано пересаджувати чоловікам. У нас з 11 пацієнтів 2 пацієнти, на жаль, померли... Один безпосередньо після операції. Один через 8 місяців після операції. Основне ускладнення, яке чекає, це у зв'язку з тим, що імунітет ми понижуємо -- будь-яке інфекційне захворіння може бути фатальним. До речі, і перший пацієнт, якому пересадили серце Вакшанські в Кейптауні (67 рік), він помер саме від пневмонії.

В Україні за пересадку органів також беруться все більше й більше клінік.

Василь Лазоришинець, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова:

Скажу чесно, що на сьогоднішній день такого реєстру по вивченню результатів немає. Що відбувається в інших центрах, ні ми не маємо інформації, ні суспільство не має... Це не є добре, тому що треба знати, хто які результати має, в залежності від цього заключати договори.

Затверджений державою тариф за пересадку серця: 2 мільйони гривень, і вкрай важливо, щоб в умовах війни ці гроші не йшли в нікуди. Адже тих, кому потрібні серйозні операції, лише більшає.