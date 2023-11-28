Прогноз погоди на 28 листопада: чого очікувати українцям [ Редагувати ]
У вівторок, 28 листопада, погода в Україні трохи заспокоїться. Проте дощі очікуються в західних регіонах, які негода, що накрила Україну 26 листопада, не зачепила.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних областях вдень сніг та мокрий сніг. На Закарпатті - з дощем.
Крім того, на дорогах очікується ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 3-8° тепла, в Криму до 11°.
Раніше ми писали про те, що в Одесі на смерть замерзли троє людей.
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