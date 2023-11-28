У вівторок, 28 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Херсонської обласної державної адміністрації ​Олександр Прокудін розповів про ситуацію в області, яка сталась в результаті негоди.

У наслідок негоди нині без світла залишаються 34 населених пункти Херсонщини, з них - 8 частково. Загалом знеструмлено понад 10 тисяч абонентів. Тобто від вчорашнього обіду до мережі підʼєднали 34 населених пункти, енергетики вже зранку стали до аварійно-відновлювальних робіт, аби оперативніше завершити. Ще ми розгорнули 172 пункти незламності, де кожний охочий може зігрітися або зарядити свій гаджет.

Також він розповів про ситуацію на трасах.