Загалом на Прикарпаття з Херсонщини приїхала майже сотня дітей.

На продовження теми примусової евакуації дітей з Херсонщини... Чимало батьків і самі відправляють дітей в тилові області, аби малеча могла бодай трохи відпочили від постійних вибухів та обстрілів. Майже сотню дітлахів прийняли санаторії Прикарпаття. Як обживаються юні гості на новому місці і в яких умовах живуть - розкаже Жанна Дутчак.

Вікторія із донечкою Катрусею в Косові вже кілька днів. Багато гуляють та насолоджуються гірським повітрям і …. тишою.

Вікторія, жителька Херсона:

Йдемо, а вона каже: "Зараз буде повітряна тривога". Я кажу: "Ні, не буде".

Жінка на Прикарпаття приїхала з Херсона із чотирма дітьми. Каже: привезла малечу, аби ті бодай трішки відпочили від вибухів та обстрілів. Рідне місто вони не покидали від початку великої війни.

Вікторія, жителька Херсона:

Зранку, в обід, вечором, вночі йдуть обстріли. Дуже такі сильні, важкі. І ще сирена виє. У нас старший знає, де виліти, де прильоти, якою зброєю навіть стріляють. Він вже розбирається - "Гради" чи артилерія. - А йому скільки років? - Тринадцять.

Про можливість поїхати у Прикарпатський санаторій Вікторія дізналася від знайомих. І одразу записалася.

Вікторія, жителька Херсона:

Вирішили, тому що більше не могли. Діти майже не виходили на вулицю. А якщо виходили, то серце не на місті. Тому шо не відомо коли і куди прилетить.

Марії - тринадцять. Вона теж із Херсонщини. Розповідає: її село, Широка Балка, постійно під обстрілами.Багато місцевих - загинули. Відтак, у жовтні Херсонська ОВА внесла їхній населений пункт до переліку обов'язкової евакуації родин з дітьми.

Марія - переселенка з Херсонської обл.:

Ми виїхали із-за чого, бо моя мама попала під осколки. В неї був осколок в нозі. Вона дуже багато крові втратила. Тута в бік, сказали що їй легені пробило. Нас евакуювали сюди.

Загалом на Прикарпаття з Херсонщини приїхала майже сотня дітей. Деякі у супроводі батьків. Частину гостей з півдня прийняв Косівський санаторій.

Оксана Суканець, директорка дитячого санаторію:

З кожним разом діти приїжджають психологічно складніші. Як показав час, діти приїжджають із певними рівнями тривоги. Вони мають безсоння. Діти бояться на вулицю виходити.

Тут з вихованцями працюють психологи та фізіотерапевти. А ще - паралельно вони навчаються. При санаторії діє повноцінна школа.

Мирослава Іваницька, вчитель історії:

- Хочуть вчитися? - Так як всі діти. Хтось хоче, хто не хоче, когось треба трішки заставити, так як діти.

Уляна щойно з уроків. Каже: вже забула як це сидіти за партою.

Уляна - жителька Херсона:

Мої емоції... я була в шоці. За ці два роки війни я ні разу не була в школі. А в школі мені подобалося. Там прикольно…

Родина дівчинки - всю війну безвиїзно пробула в Херсоні. Уляна каже: до постійних вибухів вже звикла.

Уляна - жителька Херсона:

Знаєте, коли ти там живеш, то іноді буває, що коли сильно-сильно бабахкає, то іноді вже байдуже. Бабахкає та й бабахкає.

За кілька днів у Карпатах дітей не впізнати, каже Вікторія. Життя без вибухів, можливість вільно гуляти на вулиці та спілкування з однолітками допомогло їм знову відчути радість дитинства.

Вікторія, жителька Херсона:

Ми нині перший день пішли тут в школу. Ми такі щасливі, що діти в школу пішли. А Катрусю водили в дитсадок. Катруся дуже змінилася. Я у неї питаю, чи хочеш ти в Херсон. Вона - ні.

Путівка розрахована на місяць, але чимало людей залишаються на довше, каже директорка. Багатьом повертатися просто нікуди. Ліза із Марганця на Дніпропетровщині, в санаторії живе майже пів року. Разом із нею і ще 8 братів і сестер.

Ліза - переселенка з Дніпропетровської обл.:

Коли ми виїжджали, нам казали, що можуть підірвати станцію. І мама дуже хвилювалася, і сказала, щоб ми приїхали сюди, бо тут безпечно. Мама каже, що поки не може забрати, бо йдуть обстріли.

Від початку війни в санаторії прийняли понад дві тисячі дітей. З дня на день чекають на приїзд ще однієї групи із Херсонщини.

Оксана Суканець, директорка дитячого санаторію:

Ми підпорядковані Міністерству охорони здоровʼя. Наш заклад забезпечений всім базовим, чим мав би бути забезпечений. Комусь треба одяг поновити, комусь іграшку. І нам дуже потрібна волонтерська допомога.

Микола Грабовецький, волонтер:

Запити, якщо раніше було більше запитів на харчові продукти, пральні порошки, то зараз ми привезли подарунки, побутові речі, які потрібні для функціонування, зокрема прибирання приміщень - пилосмоки. Як був запит на одяг так і залишається.

Проте дещо ще потребує оновлення в закладі - зокрема професійні пральні машинки. Бо побутові, які є у них - не витримують навантаження...

Зранку включаємо, вечором виключаємо. Мріємо, аби була велика машинка і легше було нам робити ніж цими маленькими машинками.

Незабаром Миколая, тож для маленьких гостей працівники санаторію готують справжнє свято, каже керівник закладу. Закликають приєднатися до їхньої команди і всіх небайдужих... аби разом виконати мрії дітей.

Ліза:

Хочу набір для малювання, тому що це я дуже люблю.

Та найбільша мрія дітей, і спільна для всіх - якнайшвидше Перемога.

Ліза:

Поїхати додому, до мами.

Марія: