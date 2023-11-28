Правильне харчування у школі - це не лише здоров'я дітей, але й висока якість життя майбутніх дорослих. Зараз у низці регіонів країни триває перенавчання кухарів та працівників їдалень. Вони знайомляться із сучасним обладнанням та новими підходами в приготуванні їжі.

Причина - реформа шкільного харчування. Її наступний етап планують реалізувати у найближчі чотири роки. Для цього у регіонах створені спеціальні навчальні хаби. Як це працює на Одещині і що робитимуть студенти з новими знаннями - розкажемо далі.

Спочатку вони вивчали теорію дистанційно, і ось приїхали на практику! Це кулінарний хаб на базі Центру професійно-технічної освіти Одеси. Сюди на перенавчання прибули кухарі з різних громад області. Завдання: показати їм, що саме передбачає реформа шкільного харчування. А це, насамперед, зміна методик приготування їжі. Вона має бути здоровою.

Раїса Алігусєєва, завідувачка відділення ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти":

Передбачається те, що пройшовши навчання, наші кухарі приїдуть, повернуться в свої заклади і вони уже будуть готувати страви, використовувати більш таку щадну теплову обробку - ну, наприклад, приготування на пару, смаження без олії і так далі.

Друге питання: нові рекомендовані рецепти. Їжа для дітей має бути збалансованою, різноманітною. В пріоритеті - м'ясо, риба, овочі, фрукти, кисломолочні продукти, а ось цукру та солі в стравах має бути якомога менше. Це все слухачкам пояснюють тренери.

Віолета Капраленко, майстер виробничого навчання:

По спеціям передивилися: тому що дуже багато спецій раніше клали - зараз це убирається до мінімуму. Тобто все на пару, все відварене, тушковане і ця нам система - це обладнання, яке в нас є - воно нам дає таку змогу робити і готувати цю їжу.

Нове обладнання - третій пункт реформи. Передбачено, що біганина з каструлями має залишитись в минулому. Натомість - ось такі теплові кулінарні системи, чи як-от прилад під назвою пароконвектомат. Він і варить, і смажить, і випікає, все програмується: скорочується і час приготування, і фізичне навантаження.

Вікторія Харченко, майстер виробничого навчання:

Воно от взяти, наприклад, духовку, взяти мультиварку, взяти ту ж каструлю, взяти ще якусь там електропіч - це все в одному. Тобто тут починаючи від м'яса, закінчуючи якимось десертом - ви можете зробити за лічені хвилини.

Слухачки із захопленням тестують нові прилади, але чи не складно це?

Надія Корман, шкільна кухарка:

Не-а: дуже не складно, дуже. Дівчата все пояснюють дуже гарно - ну, і техніка - зараз такий час, що ми всі живемо в цій техніці, з цими технологіями. Навіть для мене, як новачка, то це не складно.

Пані Алла працює шкільною кухаркою у селі Сичавка. І в тому, що бере участь у реформі шкільного харчування, відчуває особливу відповідальність. Адже, каже: як би це пафосно не звучало, йдеться про майбутнє нації. Тож уважно слухає тренерів та вдосконалює навички.

Алла Яцук, шкільна кухарка:

Ну, в принципі, за двадцять два роки я вже всі блюда вивчила, але десь щось підмітив, десь щось побачив, десь щось занотував собі і на майбутнє взяв, щоб діти посміхалися, сміялися, з посмішкою виходили з їдальні і деколи прийдуть, обнімуть і скажуть: дякую! Це найбільша нагорода.

По завершенню слухачки отримують сертифікати про перепідготовку. Передбачено, що тепер - з новими знаннями та враженнями - вони повернуться в свої громади і стануть певними агентами впровадження ідей реформи. Наступний етап її реалізації, за планом уряду, триватиме протягом найближчих чотирьох років.

Сергій Сущенко, директор ДНС "Одеський центр професійно-технічної освіти":

До речі, тут треба підкреслити, що всі рецептурні збірники, всі ці матеріали вони є у вільному доступі в інтернеті - з ними можна ознайомитись, з ними можна працювати і потім працівники мають змогу довести до голів громад донести цю інформацію та підкреслити переваги, які вони отримують.

Наразі на базі Одеського центру навчання пройшли вже пів тисячі шкільних кухарів. А до кінця року на території регіону мають відкритися ще два подібних кулінарних хаби.