Безоплатно лікуватимуть військових: дніпровські волонтери започаткували благодійний стоматологічний проєкт [ Редагувати ]
Стоматологія на колесах. Дніпровські волонтери започаткували благодійний стоматологічний проєкт. Його учасники їздитимуть на різні напрямки фронту і безоплатно лікуватимуть військовослужбовців. Наш кореспондент Артур Терещенко бачив як працюють волонтери-стоматологи на Херсонщині.
Сусідня з Дніпропетровщиною Херсонщина. Тут - один з найгарячіших напрямків війни з росією. Серед тих, хто продовжує нещадно вибивати окупантів тепер уже з лівобережної частини регіону - Олександр.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Від самого початку як ми ворога начали тиснити і по цей день держимося на цьому напрямку і так скажем даєм ворогу прикурити…
Проте 24 на 7 в окопах даються взнаки. Когось підводить спина чи коліна, а для когось болючою у буквальному сенсі є тема зубів. Для тих, хто не має можливості полікуватися у відпустці, створили мобільну групу стоматологів. Лікарі виїжджають на зручні для бійців локації.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми можем не в ущерб цьому виїжджати, так скажем підлікуватися і зразу ефективно виконувати задачі, які нам поставлені. Лікар зробив все дуже гарно, мені сподобалося.
Мобільна група, що цього разу мадрує Херсонщиною, це стоматологи з нового волонтерського проєкту.
Усі послуги з лікування - безкоштовні.
Ірина Варфоломєєва, стоматологиня волонтерської групи:
Нашому воїну ми ставимо пломбу. У нього була така маленька дірочка. Стала здорова дірочка і ми поставили тут пломбу і він може істи спокійно.
Непримітний на перший погляд вантажний автівомобіль - повноцінний, сучасно обладнаний стоматологічний кабінет.
Михайло Дудинський, стоматолог волонтерської групи:
Розуміємо, що не кожен військовослужбовець може дістатися до якихось спеціалізованих закладів, тому було бажання, а за допомоги Ради оборони міста Кривий Ріг було зроблено такий проект - пересувний стоматологічний кабінет, який наразі має змогу надавати сучасну стоматологічну допомогу.
Під час дебютного виїзду учасники стоматологічного проєкту пролікували кількадесят наших бійців і вже готуються до нових поїздок на передову.
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