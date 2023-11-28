В ніч проти вівторка, 28 листопада, окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляється у Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються.

Окрім того, з важкої артилерії російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.

Минулося без загиблих та постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Глава ОВА також повідомив, що на решті території області було спокійно, без ворожих атак.

У Кривому Розі продовжуються обстріли з боку російських військових, які використовують крилаті і балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Раніше Сергій Цехоцький розповів, яка нині ситуація навколо Авдіївки. Чи ведуться там зараз штурму і на скільки вони інтенсивні.