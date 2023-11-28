Енергетики й рятувальники досі долають наслідки негоди, що вирувала в Україні останні два дні. Станом на ранок без світла залишаються майже 900 населених пунктів у 12-ти областях, звітують у Міненерго. Найбільше - на Одещині: там знеструмлено понад 300 населених пунктів. В обласному центрі відновили роботу пошкодженої внаслідок негоди котельні.

Там вітер частково зруйнував стометровий димар. Зараз котельня працює у тестовому режимі - тепло дали для ста двадцяти тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають. Марія Тарасова зібрала більше фактажу про буревій в регіоні.

У те, що вітер здатен знести величезну трубу котельні, одесити спершу не повірили. Та згодом інформацію підтвердив міський голова.

Внаслідок сильного вітру в одній з наших рацонних котелень великих потужностей, сталася аварія, впала труба.

Через падіння труби в ніч проти понеділка без тепла лишилося 120 тисяч мешканців Пересипського району Одеси. Добу тому будівельники та рятувальники почали розбирати завали. Тільки після цього комунальники змогли випробувати вціліле обладнання котельні. Поки її запустили в тестовому режимі.

За добу сніговий буревій забрав життя трьох безхатьків. На ранок після хуртовини їхні тіла знайшли в різних районах міста. Не витримав снігової ночі і один з аварійних будинків. Будівлю давно мали розселити, але поки в ній мешкало п'ять родин. Люди не постраждали: сім'я, яка жила у тепер зруйнованій квартирі, встигла переїхати.

Ну, машина присіла, важкий.

Бетонний стовп впав на машину Сергія просто на його очах.

Сергій Баранов, власник розбитого авто:

Я хотів сусіду допомогти посунути машину. Він почав її розчищати і тут падає дерево велике. Він почав бігти, а я тут стояв. Падає дерево, натягуються дроти і стовп лягає разом з дротами.

Наскільки постраждала автівка, Сергій не знає: поки його вулиця перекрита поваленими деревами, навколо висять електродроти. За добу штормовий вітер зніс в Одесі понад 130 дерев та кілька стовпів.

Сергій Баранов, власник розбитого авто:

Це ми бачимо тільки те, що ззовні: капот, дах, скло. А я ж не знаю, що під капотом.

Але за містом ситуація була ще важчою. Без світла лишилися понад три сотні населених пунктів. За кілька годин сніговий шторм зробив дороги регіону непроїзними: зупинили рух трьома трасами, в бік Рені, Кишинева та Києва. Сотні легковиків та автобусів застрягли в снігу.

Цей автобус з Кишинева не доїхав до Одеси якихось 20 кілометрів. 15 годин водій та пасажири провели у сніговій пастці. Зрушили з місця завдяки військовим та рятувальникам.

В'ячеслав, водій автобуса:

Дуже сильна заметіль. Військові допомагали, всі допомагали. Головне, що ми живі, здорові. Прокинулись - болять ноги. Отже, живі!

Попри закрити траси, водії одразу почали готуватися до зворотного рейсу. Адже більшість пасажирів - прямують до аеропорту і сподіваються встигнути на літак.

Єва, пасажирка автобуса:

Ще є 25 годин, тому ми чекаємо та віримо. Ще траса закрита, але ми сподіваємось, що все буде добре.

Траси частково розблокували лише ввечері понеділка. До того вдалося вирвати з заметів сотні людей.

Рятувальники такого навантаження на кол-центр не пам'ятають. Інформація про заметені машини та автобуси надходила також через соцмережі та від журналістів. Уникаючи закритих трас, люди почали їхати другорядними дорогами. І зупинялися.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Вночі виїжджали - точно знали де локація. Багато людей в автобусі, там діти. Але на шляху слідування було дуже багато заторів та автомобілів в заметах. І доводилося рятувати там на місці, щоб дістатися до міста, де застряг автобус.

Але декого з пасажирів 20 годин у заметі не злякали. Вчителька Марина Червенкова вела урок просто з автобуса.

За добу рятувальники звільнили з полону понад півтисячі авто. З-поміж них - і карети швидкої. В одній їхала породілля, яку вчасно доставили до пологового будинку. Іншій вагітній довелося народжувати вдома.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Рятувальники допомогли медикам дістатися до будинку. Там прийняли пологи, але жінці з дитиною треба було все ж таки в лікарню.

Але через величезні затори із застряглих машин породіллю з дитиною замість пологового будинку довелося завезти до Пункту незламності. Там вони перечекали негоду.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області: