Суд обрав запобіжний захід депутату Лабазюку [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд встановив запобіжний захід народному депутату від групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку. Про це стало відомо під час трансляції із зали суду.
Він підозрюється у спробі підкупу топ-посадовця. Суд вирішив відправити Лабазюка під варту із можливістю внесення застави.
Сьогодні вранці слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди топ-посадовцям Олександру Кубракову і Мустафі Найєму.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави, та покладенням процесуальних обов’язків у разі її внесення.
Строк триманні під вартою - 2 місяці. Тобто перебування в СІЗО до 21 січня 2024 року.
Суд ухвалив взяти підозрюваного під варту у залі суду.
Нагадаємо, 21 листопада НАБУ вручило підозру "Слузі народу" за спробу дати хабар у біткоїнах Мустафі Найєму.
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