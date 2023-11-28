Російські військові вдарили двічі вдарили дроном по волонтерах: розмова з постраждалими [ Редагувати ]
Російські військові вдарили FPV-дроном по волонтерах. Прилетів ворожий безпілотник просто під час надання гуманітарної населенню прифронтового села на Донеччині. Ворожий коптер влетів у лобове скло автівки під час руху машини. Уламки снаряду перебили ногу одному з волонтерів. У якому стані постраждалі? Хто допоміг їм евакуюватися? Сергію Вендіну вдалось поспілкуватися з постраждалими. Його ексклюзивний матеріал - далі.
Людмила зустрічає волонтерів, які приїхали до села, що поруч із лінією фронту на Донеччині. Жінка мешкає у підвалі. Її будинок знищили російські бойовики. Але пенсіонерка залищилася. Вижити у таких умовах допомагають волонтери.
Та до наступної адреси у цьому ж селі волонтери вже не доїхали.
Олег Панченко, керівник благодійного фонду:
Я почув, що летить дрон. Побачив, що він летить, я був за рульом "Мерседеса" нашого, він летить у вікно моє. І він упав у двєрь та колесо. Зі мною була Наталка. Я сказав: "Швидко випригуй і дуй звідсіля".
Наталія Можчіль, волонтерка:
Він для того, щоб зберегти мені життя, він викинув мене з автівки. Тобто, він взяв на себе весь удар.
Олега теж викинуло з салону машини.
Олег Панченко, керівник благодійного фонду:
Коли я прийшов до тями, я почав так орати, а вона не відповідала, я хотів доповзти до неї… Я боровся знаєте як, я навіть не очікував від себе, що я почував. Я на одній нозі гріб по землі, поздирав руки. Це я вважаю спрага життя, хочеться жити.
Перечекавши кілька хвилин у підвалі, Наталя побігла шукати допомоги.
Наталія Можчіль, волонтерка:
Я не знаю як, я думаю, що ми маємо янголів-охоронців, і я їх побачила. Це хлопці з 10-ї бригади "Едельвейс". Вони нам зберегли життя, вони нас евакуювали.
Тоді рашисти вдарили вдруге вже по евакуаційній автівці.
Олег Панченко, керівник благодійного фонду:
Нас запихнули. Коли зачиняли двері задні, ще один дрон влетів в хлопців, но у них автівка була броньована.
Пораненого Олега доправили до стабілізаційного пункту, де надали першу допомогу.
Олег Панченко, керівник благодійного фонду:
Я хлопцям кажу: "Хлопці, ви розумієте, що ви мені життя врятували? Для мене дело чєсті віддячити тобі чим зможу. Для вас це праця, а для мене це життя".
Одночасно російські бойовики вдруге вдарили fpv-дроном і по машині волонтерів. рашисти цілилися у місцевих, які намагалися зберегти гуманітарку, що залишилася у машині.
Наталія Можчіль, волонтерка:
Цивільні самотужки встигли розвантажити гумвантаж. Вони встигли забрати все, крім води.
Машина повністю згоріла.
Наталя відбулася подряпинами. А Олег нині в лікарні.
Олег Панченко, керівник благодійного фонду:
Мінно-осколочне поранення двох кісток з усіма іншими последствіямі. Дуже багато цих осколків у нозі. Склали пазл, надо просто наблюдатися, щоб поняти куди будемо рухатися далі.
Після усього пережитого кидати свою справу волонтери не збираються.
Наталія Можчіль, волонтерка:
Чи налякали вони нас? Так. Ці пі**юки, вони налякали. Вибачте, але ми не припинимо. Ми будемо їздити!
Олег Панченко, керівник благодійного фонду:
Єслі є можливість передавати гуманітурну допомогу військовим. Вони помагають цивільним.
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