У вівторок, 28 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева розповіла про наслідки негоди в Україні та кількість жертв, яку вона принесла.

На щастя, на ранок негода відступає, уже немає таких заметелів, немає таких опадів, які ми спостерігали впродовж останніх 2 діб. Найбільше постраждала Одещина, там зафіксовано пʼятеро загиблих під час негоди.

"Я б хотіла зазначити, що загиблі особи були знайдені не на дорогах, вони не були загиблі під час ДТП. Ці люди були знайдені на вулицях населених пунктів, за попередньою інформацією, вони загинули від переохолодження. Але остаточну причину смерті кожної особи буде з'ясовувати судово-медична експертиза", - додала вона.

Загалом по Україні в нас зафіксовано десять загиблих під час негоди та 23 постраждалих. З них, на жаль, є двоє дітей.

Раніше голова Херсонської обласної державної адміністрації ​Олександр Прокудін розповів про ситуацію в області, яка сталась в результаті негоди.