Уряд на два тижні. Президент Польщі схвалив "кабмін меншости" Матеуша Моравецького. При цьому всі сторони усвідомлюють, що шансів протириматися у своїх кріслах після 15-го грудня у новопризначених міністрів немає.

Чому? Та як таке міжвладдя позначається на взаєминах з Україною? Про політичну кухню Польщі - далі в сюжеті.

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряд. Його знову очолив представник партії влади "Право і справедливість" Матеуш Моравецький.

Благо Батьківщини та її громадян завжди будуть моїм найвищим обов'язком.

В оновленому кабміні ключову посаду зберіг лише міністр оборони Маріуш Блащак. Решта - головно нові обличчя з числа найближчих соратників по партії "Право і справедливість".

Анджей Дуда, Президент Польщі:

Прем'єр-міністре, міністри, я бажаю вам удачі. Я вірю, що ви впораєтеся зі своїми новими завданнями. Прем'єр-міністр зараз веде переговори, щоб забезпечити необхідну підтримку цього уряду і я бажаю йому успіху.

Та от зручно розташуватися в своїх кріслах новим міністрам навряд чи вдасться. Бо за результатами парламентських виборів, партія влади розгубила прихильників. Та хоч і перемогла, мусила створити "уряд меншости". Але голосів за довіру до нового кабінету в сеймі немає. Тому працюватиме він найпізніше до середини грудня. Й опозиція приготувалася до цього.

Дональд Туск, лідер Громадянської платформи, опозиційна коаліція:

Разом з лідерами демократичних партій ми підтвердили нашу готовність до повної співпраці та створення більшості в наступному парламенті.

Коаліційну угоду підписали опозиційні об'єднання "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця". На посаду прем'єра претендує досвідчений політик, екс-прем'єр Польщі та Європейської Ради - Дональд Туск. І хоч перемови про більшість встигли завершити у відведедний законом термін, президент Дуда таки доручив сформувати уряд його теперішьому очільнику - Моравецькому. Опоненти назвали це "комедією".

Шимон Головня, лідер партії "Третій шлях", опозиційна коаліція:

Пане президенте, нема чого чекати. Якщо вам потрібно в рамках консультацій почути, чи є більшість у парламенті для формування уряду, повідомляємо, що більшість є. Немає потреби зволікати, думати, вагатися.

Влодзімеж Чаржастий, лідер партії "Лівиця", опозиційна коаліція:

Пане президенте, поважаючи інституцію та гідність, яку ви маєте, я хотів би сказати вам: припиніть інтриги!

Партія ПіС керує Польщею вже 8 років і в разі переконливої перемоги, стала би рекордсменом з політичного довгожительства. І її представники будь-що прагнуть зберегти позиції. Тепер Матеуш Моравецький матиме два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду.

Тарас Загородній, політолог:

Дуда звичайно хотів би, щоб його прем'єр-міністр був та залишався. Це зрозуміло, це логіка будь-якої партії, будь якої влади. Не виключено, що у них може бути така практика - показати, що їхні кокуренти є скандалістами і некоструктивними, вони можуть зробити так, а потім, щоб дотиснути все ж таки той формат уряду, який буде зручо насамперед президенту.

Та поки польська верхівка застрягла у такому собі двовладді. Тож на паузі і зовнішня політика. А це вже проблеми для України, бо вирішувати нагальні питання, як зокрема блокування кордону для українських перевізиків, просто ні з ким.

Тарас Загородній, політолог:

Це той випадок, коли не як в приказці "одна голова добре, дві краще". От тут не краще. Тому, що в кожній партії є власні бачення, боротьба марнославства, хто за що відповідає… тобто це створює певні проблеми, але я не вважаю, що вони будуть критичними для України. Тому що я думаю, що самі поляки, польська така глибинна держава, розуміє взаємозалежність між Україною і Польщею і розуміє, що треба вибудовувати довгострокові стосунки.

Щоправда ситуація з двовладдям може затягнутися. За конституцією, якщо ця спроба затвердити уряд Моравецького провалиться, ініціативу формування уряду перебирає на себе Сейм. Кандидата у прем'єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів, якого оберуть простою більшістю. Однак повоцінно стати до справ новий кабіет зможе хіба що вже у новому році.