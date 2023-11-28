Постійні російські обстріли несуть загрозу для цивільних. І не лише від влучань. Нерозірвані російські снаряди - це "відкладена небезпека". Боєприпас може здетонувати будь-коли пізніше.

Піротехнічні розрахунки буковинських рятувальників нині працюють на двох напрямках - південь та схід. Про особливості своєї роботи сапери розповіли нашій знімальній групі.

На Буковині відзначають рятувальників, які повернулися з чергової ротації. Руслана Нездолій двічі працював на Київщині і чотири рази - на Донеччині. Ще кілька днів тому чоловік розміновув території поблизу Лиману.

Руслан Нездолій, заступник керівника групи піротехнічних робіт:

Там дуже важкий стан. Дуже багато всього треба розміновувати, ну ми працюємо ... розрахунків піротехнічних там вдосталь і там є ще місцеві розрахунки і також працюють з різних областей.

Зазвичай день піротехніків розпочинається о 8-й ранку.

Руслан Нездолій, заступник керівника групи піротехнічних робіт:

Якщо заявка - виїжджаємо до людей, які чекають нас і ми обстежуємо ту чи іншу територію - чи то присадибна ділянка,чи то якісь хемельні ділянки.

У цю ротацію підрозділа обстежував територію лісництва.

Руслан Нездолій, заступник керівника групи піротехнічних робіт:

Їм потрібно було, як то кажуть, заготавлювати дрова, також нашим військовим потрібно. Ми обстежували територію, щоб люди безпечно могли різати і створювати якісь бліндажі.

Рашисти не шкодували вибухівки - ставили мінні загородження.

Руслан Нездолій, заступник керівника групи піротехнічних робіт:

В шахматному порядку і їх на одній території могло бути 25-30 мін.

З сумом піротехнік визнає: робота небезпечна, а ворог - підступний.

Руслан Нездолій, заступник керівника групи піротехнічних робіт:

Є втрати, так і кожна ротація, як обично щось трапляється. росіяни роблять настільки підло, що неможливо все передбачити.

Тому для рятувальників найбільша радість, коли всі працівники повертаються із завдань неушкодженими.

Юрій Савіцький, керівник другого Державного пожежно-рятувального загону:

Найважче - це дивитися за людьми, щоб всі повернулися. Як виїхали 10 чоловік на виконання задачі, так щоб 10 чоловік і повернулися.

Юрій Савіцький цього разу працював на півдні - здебільшого у Херсоні.

Юрій Савіцький, керівник другого Державного пожежно-рятувального загону:

Ми щоденно працювали під обстрілами. Обстріли там не припиняються і ми мусили виконувати поставлені задачі.

Місяць рятувальники відпочиватимуть, а потім знову вирушать на ротацію.