У вівторок, 28 листопада в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян розповіла деталі слідства по авіакатастрофі з гвинтокрилом ДСНС, внаслідок якої загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Розслідування тривало 10 місяць. Є підозрювані. Після того, як вони і потерпілі ознайомляться з матеріалами справи обвинувальний акт буде направлено до суду. А результатом роботи цієї буде вирок суду. Для того, щоб довести провину було проведено десятки експертиз, було допитано всіх свідків, проведено слідчі експерименти і похвилинно відновлено день аварії.

"Так, виявилось, що в січні цього року у керівництва МВС було запланований візит до Харківщини і Дніпропетровщини. І попри внутрішні інструкції, вимоги законодавства, посадовці ДСНС залучають до високоповажної делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні аби реагувати на потенційні загрози, а таких у нас зараз багато, на конкретній території - Києві і Кицівській області", - сказала вона.