Авіакатастрофа з керівництвом МВС: у ДБР розкрили деталі слідства [ Редагувати ]
У вівторок, 28 листопада в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян розповіла деталі слідства по авіакатастрофі з гвинтокрилом ДСНС, внаслідок якої загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Розслідування тривало 10 місяць. Є підозрювані. Після того, як вони і потерпілі ознайомляться з матеріалами справи обвинувальний акт буде направлено до суду. А результатом роботи цієї буде вирок суду. Для того, щоб довести провину було проведено десятки експертиз, було допитано всіх свідків, проведено слідчі експерименти і похвилинно відновлено день аварії.
"Так, виявилось, що в січні цього року у керівництва МВС було запланований візит до Харківщини і Дніпропетровщини. І попри внутрішні інструкції, вимоги законодавства, посадовці ДСНС залучають до високоповажної делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні аби реагувати на потенційні загрози, а таких у нас зараз багато, на конкретній території - Києві і Кицівській області", - сказала вона.
Виявилось, що повітряне судно не мало дозволів для того, щоб виконувати інші види польотів. Також командиру екіпажу не повідомили метеорологічних даних по всьому маршруту. Він не мав відповідних допусків і необхідних сертифікатів для польоту в негоду. На географічній реконструкції через погану погоду гелікоптер мав летіти дуже низько. Коли командир екіпажу побачив перед собою багатоповерхівку, він різко підіймається вгору, втрачає орієнтацію в просторі через погодні умови, намагається зробити маневр обльоту і так складається, що після завершення маневру гелікоптер падає.
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