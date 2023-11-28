Дружину начальника ГУР України Кирила Буданова отруїли. Про це повідомляє "Бабель", посилаючись на джерела в розвідці.

Так, Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.

Зараз завершується курс лікування, далі - контроль лікарів, - зазначив співрозмовник у ГУР

"Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", - зазначили у розвідці.

Раніше керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов висловив надію, що до 2025 року в країні відбудуться внутрішні системні руйнівні зміни.