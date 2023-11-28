У вівторок, 28 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що буде з вартістю газу в Україні.

Я не думаю, що вартість і далі буде повзти вгору, оскільки на сьогодні трейдери шукають нові маршрути, вони їх знайдуть. Це перша причина.

"Друга причина - в нас на сьогодні вже зима, а взимку традиційно падає попит", - сказав він.