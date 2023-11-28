Що буде з вартістю газу в Україні: чи чекати підвищення [ Редагувати ]
У вівторок, 28 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що буде з вартістю газу в Україні.
Я не думаю, що вартість і далі буде повзти вгору, оскільки на сьогодні трейдери шукають нові маршрути, вони їх знайдуть. Це перша причина.
"Друга причина - в нас на сьогодні вже зима, а взимку традиційно падає попит", - сказав він.
Ну і кінець кінцем, коли сформується новий уряд Польщі та посилиться вплив Європейської комісії на Польщу, я думаю, що поступово ця проблема буде зникати і відповідно очікую, що вже до кінця грудня ціни на пропан-бутан знизяться до рівня десь 28 грн, можливо 29 грн на літр.
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