Негода, що накрила Україну в останні дві доби, забрала життя десяти людей. 23 постраждали. Енергетики й рятувальники досі долають наслідки стихії. У Міненерго повідомляють, що на сьогоднішній ранок без світла залишаються сотні населених пунктів у 12-ти областях.

Найбільше - на Одещині: понад 300 міст і сіл, на Миколаївщині - більш як півтори сотні. Понад тисячу автівок із заметів звільнили рятувальники. Штормові вітри повалити більше півтори сотні дерев.

Більше про наслідки буревію на півдні та в центрі країни - розкажуть кореспонденти "Подробиць".

У Кропивницькому боротись із снігом, що випав за неділю та понеділок, виїхали сім тракторів та шість вантажівок. Однак цього виявилось замало, і більшість вулиць залишаються нерозчищеними. Попри це громадський транспорт працює у звичайному режимі. А от більш як половину міжміських рейсів довелося скасувати. Найскладніша ситуація саме на трасах Кіровоградщини: у напрямках Умані та Одеси.

Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС у Кіровоградській області:

За кілька днів до виникнення цієї негоди служба порятунку проводила широку інформаційну кампанію із проханням не виїжджати громадян без нагальної потреби, зверталися і просили перечекати негоду вдома, але все ж життєві обставини у кожного складаються по різному і за цей період погіршення погодних умов громадянам була необхідна допомога наших рятувальників.

ДСНСникам довелось майже пів сотню разів приходити на допомогу водіям на дорогах регіону. Із кюветів та заметів відбуксирували близько двохсот автівок. Ще приблизно стільки ж населених пунктів області залишились без електрики. Щоб люди, які потрапили в складні життєві обставини через негоду, могли зігрітися, в регіоні встановили три мобільні пункти обігріву.

Ліквідовували наслідки негоди весь понеділок і на Миколаївщині. Найскладніша ситуація - на півночі області. Через замети зранку не змогли доправити хліб до Южноукраїнська. А в Первомайську оперативно розгорнули пункт незламності для водіїв, яких негода застала в дорозі.

Рятувальники чистили траси і витягали транспорт за допомогою спец техніки.

Артем Вагін, пресофіцер ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Залучалось 68 одиниць техніки, працювало 145 рятувальників. У Первомайському районі, де утворилися найбільші намети, працювала спеціальна техніка ДСНС: снігоочіщувач шнекоротор і сніго-болотохід Богун. Рятувальники постійно моніторять ситуацію і в разі необхідності готові надати допомогу.

В самому Миколаєві за минулу добу надійшло більше 120 заявок про повалені буревієм дерева. Вони падали на будівлі, дороги та дроти. Що призвело до знеструмлення низки будинків. Водночас транспорт не міг виїхати з міста через перекриття трас. І лише надвечір понеділка більшість доріг розчистили. Відтак відкрили напрямки на Київ та Одесу. Стали заспокоювати і в гідрометцентрі: мовляв, найстрашніше вже позаду.

Аліна Нікуліна, черговий синоптик Миколаївського гідрометцентру:

Наступний південний циклон буде характеризуватися дощами та штормовим вітром. Вони будуть небезпечними, але критеріїв стихійного не досягнуть.

На дорогах сусідньої Херсонщини весь понеділок працювала важка техніка. Розчищала траси державного значення та місцеві шляхи.

Вчора вдень у Нововоронцовській громаді рятувальники допомогли водію мікроавтобуса. А на трасі Мар'їнка-БерислАв - водієві легковика: він не впорався з керуванням і на слизькій дорозі злетів у кювет.

Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації:

На Херсонщині розгорнуто 172 пункти незламності. Там люди можуть зігрітися та підзарядити свої гаджети. Медична сфера працює в шатному режимі, лікарі забезпечені всім необхідним, у тому числі, генераторами і паливом для них.

Місячна норма снігу випала у Черкасах за попередню добу. Епіцентром негоди стали обласний центр та місто Золотоноша. За метереологічними спостереженнями останніх двадцяти років, наприкінці листопада такий сніговий колапс в області стався вперше. На один день діти черкаських шкіл перейшли на дистанційне навчання. Без світла одразу залишився сто тридцять один населений пункт.

І щоб відновити електропостачання, до роботи залучили 139 бригад електриків. Комунальна техніка з таким обсягом опадів не справлялася, чимало автомобілістів опинились у снігових пастках. Їм допомагали рятувальники та інші служби, які й досі працюють у посиленому режимі. А в ДСНС знову попереджають про небезпеку, бо вже увечері в Україну завітає новий циклон.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській області: