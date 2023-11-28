Поїсти гарячого, зігрітися та отримати теплий одяг. У Миколаєві пункти обігріву готові приймати всіх, хто потребує такої допомоги взимку. Для цього соцслужби вже облаштували стаціонарні приміщення і тимчасові намети. Як працюють пункти і чи є в них потреба? Репортаж Марини Михайловської.

Петро Тимофійович - з Братського району Миколаївщини. Після смерті матері залишився без дому. Намагався працювати по знайомих, а жив де доведеться.

Петро Синявський, відвідувач пункту обігріву:

На дачах, в різних хазяїв працював та жив. Зараз оформляють в будинок пристарілих.

Люди, які залишилися без даху над головою, можуть у цьому пункті обігріву відпочити в мороз. Намет облаштовують щороку на зиму. Тут тепло і є найнеобхідніше - від гігієни до медичної допомоги.

Неля Бондарева, фельдшерка:

Заходимо до них, проглядаємо, як вони себе ведуть. Якщо є скарги, ми їх обслуговуємо, кому що потрібно.

Пункти гарячого харчування готові приймати перших клієнтів у центрах соцобслуговування в кожному районі Миколаєва.

Це термос під кашу. Всі продукти ми отримуємо від Центру інтеграції.

Щодня в мороз людям тут видають гарячу їжу, чай, печиво. Пані Алла розповідає: до них приходять безхатьки. За зимовий період - близько двохсот п'ятдесяти відвідувачів щороку.

Алла Кислицька, соціальний працівник відділення адресної допомоги міського терцентру Миколаєва:

Ми можемо тут посадити 6-7 людей одночасно. Пункт розподілу їжі працює двічі на день. З 10 до 12, з 2 до 4. Люди приходять, відігріваються їдять. Відбирають одяг.

Теплих речей чи не найбільше потребують безхатьки взимку. При терцентрах зазделегідь готують банки одягу. І закликають містян долучатися до допомоги.

Сергій Василенко, директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міськради:

Якщо є непотрібний зимовий одяг, не викидуйте, приностьте сюда. Нас всі знають, що ми його приймаємо. Він завжди має пригоду для тих людей, що будуть мерзнути зимою.

Місця для ночівлі для людей без визначеного місця проживання теж готують - у Центрі реінтеграції та в центрі "Відновлення". В міськраді вже підрахували, що кількість безхатьків нині зменшилася, бо до війни чимало хто приїжджав до Миколаєва з Херсона. Але готові до будь-яких сценаріїв.

Анатолій Петров, заступник міського голови Миколаєва:

На випадок серйозних похолодань, якщо температура буде 7-10 і нижче, в нас є можливість розгорнути додатково 4-6 палаток. Це сучасні палатки, які швидко надуваються, там є обігрів, є генератори. Ми готові.

Поряд із пунктами обігріву для людей без постійного місця проживання в Миколаєві в кожному районі для містян працюють пункти незламності. Їх на сьогодні більше двадцяти п'яти.