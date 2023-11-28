В Одесі реабілітацію поранених військових почали проводити за допомогою …гри у гольф. Взагалі, у країнах НАТО це дуже розповсюджена практика, бо вважається, що саме гольф дозволяє бійцям швидко поліпшити і емоційний стан, і зміцнити фізичне здоров'я. Як відреагували одеські ветерани на новацію - дивіться далі.

Командир бронемашини Віктор отримав поранення на луганському напрямку взимку цього року: потрапив під ворожий артобстріл. В результаті - ногу довелося ампутувати. Протягом місяця чоловік навчався ходити на протезі.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Грубо кажучи, десь чотири місяці як я ношу протез - ну, і от вже навіть бігаю. А що: у нас життя не закінчилося: ми продовжуємо жити - нічого тут такого немає: для мене особисто немає жодних обмежень у протезі!

Ба більше: сьогодні Віктор змінив милицю на …ключку! Разом з побратимами навчається грати у гольф. І хоча на занятті він лише вдруге - вже демонструє неабиякі успіхи.

Протягом тренування з обличчя не сходить посмішка. Віктор каже: такий спорт його цілком влаштовує - в міру повільний, не треба бігти далеко, але водночас процес захоплює: постійно спілкуєшся та змагаєшся з іншими гравцями.

Віктор, військовослужбовець Збройних Сил України:

І, в принципі, за рахунок того, що тобі постійно цікаво - в тебе є азарт забити той м'яч у лунку - і ось через те, що ти постійно на цьому азарті - як би і втомленість не відчуваєш!

Саме тому гольф і обрали для реабілітації поранених військових. Організували заняття спортсмени-волонтери разом з місцевою лікарнею. Починають тренування з розминки, далі - інструктаж: як правильно тримати ключку, бити по м'ячу та розрахувати траєкторію польоту.

Олександр Будяну, голова одеської федерації гольфу:

Я бачу, кому що треба і даю ті навантаження, які спортсмен може витримати перед началом тренування з хлопцями говорю так - що в гольф я вас не навчу грати, але ви відволічетися від усього, психологічно будете найщасливіші люди - як діти!

На тренуваннях постійно присутні й лікарі, щоб допомогти бійцям уникати небезпечних рухів чи навантажень. Поки ж медпрацівники фіксують: гольф дійсно сприяє швидшому відновленню захисників.

Василь Рибак, завідувач центру реабілітації та реконструктивної хірургії одеської лікарні:

Ми бачимо позитивну динаміку і в об'ємах легень, і в покращенні мікроциркуляції периферичної системи, опорно-рухової системи, покращення настрою, покращення рухів. Тобто людина просить навантажень вже - додаткових навантажень і вони просять ще і ще приходити на ці тренування!

Про це говорить і гранатометник Євген. Осколкове поранення в обличчя хлопець отримав під Бахмутом. Зараз очікує на чергову операцію, а поки - вперше прийшов на тренування. Тепер навіть хоче професійно займатися гольфом.

Євген Рябінін, військовослужбовець Збройних Сил України:

Я от до того, як спробував перший раз, насправді взагалі не розумів смисл цієї гри, а зараз розумію. Бо після першого удару - все: ти не можеш зупинитися - хочеш бити і бити - і хочеш, щоб з кожним ударом все було чіткіше та краще!

Наразі бійці захоплено навчаються. У найближчих планах - вийти на певний рівень, щоб згодом брати участь у національних змаганнях з адаптивного гольфу серед ветеранів. Такі вже проводять у нашій країні.